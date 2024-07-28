Цей інгредієнт надасть кабачковому рулету додаткової ніжності і вершкового смаку – обов’язково приготуйте, і ви не пошкодуєте.

Кабачковий рулет вийде ще більш смачним завдяки всього одному простому інгредієнту, який є в будь-якому магазині.

І це – плавлений сир. Таким рецептом кабачкового рулету поділилася фудблогерка і авторка сторінки з рецептами «Nata cooking».

Інгредієнти для кабачкового рулету потрібні такі: 500-550 г кабачків, 3 яйця, 1 стл сметани, 3 стл борошна (~75 г), сіль, перець за смаком.

Для начинки кабачкового рулету знадобляться: плавлений сирок – 3 шт, 2-3 стл майонезу або сметани, зелень, сіль та перець за смаком, два помідори.

«Кабачковий рулет з плавленим сиром – це дуже смачно», - запевнила Наталія.

Рецепт кабачкового рулету з плавленим сиром.

Хід приготування кабачкового рулету доволі простий: кабачки натираємо на великій тертці, підсолюємо (приблизно 0,5 ч.л. солі) та відставляємо на 5-10 хв.

Наступний крок – в окремій мисці поєднуємо яйця, сметану, спеції та добре перемішуємо. Тепер кабачки відтискаємо від зайвої рідини, додаємо до яєчної суміші і знову перемішуємо.

Рецепт кабачкового рулету з плавленим сиром.

Далі додаємо кілька ложок борошна та замішуємо однорідне кабачкове тісто.

Тепер переливаємо кабачкове тісто на деко, застелене силіконізованим пергаментом, розрівнюємо та відправляємо в духовку.

Запікається кабачковий рулет при температурі 200С приблизно 15-20 хв до румʼяності. Готовий кабачковий корж необхідно охолодити до кімнатної температури.

«Для начинки поєднуємо всі інгредієнти, змащуємо охоловший корж, викладаємо нарізані томати та закручуємо в щільний рулет», - розповіла Наталія про хід приготування кабачкового рулету.

Тепер загортаємо рулет в плівку та ставимо в холодильник. Через годину-дві кабачковий рулет можна подавати на стіл, порізавши на порційні шматочки.

В коментарях господины, якы вже приготувати кабачковий рулет за цим рецептом, зазначають, що вийшло дуже смачно.

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