Кабачки по-корейськи – це ще один соковитий і смачний варіант пікантної закуски, яка може вигідно урізноманітнити меню.

Соковиті і пряні кабачки по-корейськи абсолютно точно сподобаються тим, хто любить гострі і пікантні закуски.

Рецептом кабачків по-корейськи поділилася фудблогерка Тетяна Акопян.

Отже, кабачки-800гр (приблизно 2 середніх), 2 ч л солі , цибуля велика – 1 шт, морква – 1 велика, цукор -2 ч л, паприка-1 ч л, коріандр-1 ч л, перець чорний - 0,5 ч л, оцет -2 ст л. (9%), олія -50 мл, часник - 4-5 зуб, кінза.

Цікавий рецепт кабачків по-корейськи.

Хід приготування кабачків по-корейськи:

Кабачки слід нарізати смужками і посолити. Цибулю нарізают напівкільцями. Моркву кулінар натерла на терці для овочів «по-корейськи».

Моркву і цибулю необхідно підсмажити до стану аль денте.

З кабачків зливаємо зайвий сік і додаємо до них цибулю і моркву.

Цікавий рецепт кабачків по-корейськи.

До овочей додаємо спеції, оцет, часник, олію і подрібнену кінзу. Перемішуємо салат і все, страва готова!

Нагадаємо, що сирі кабачки особливо корисні для організму. Це повинні бути невеликі плоди розміром до 20 см, які вживають разом з шкіркою в сирому вигляді. У цьому разі зберігаються всі корисні речовини і вітаміни.

Цікавий рецепт кабачків по-корейськи.

А сік кабачків допомагає вивести жовч при її застої. Кабачки містять велику кількість вітамінів, зокрема вітаміни групи В, вітамін С та вітамін К. Ці вітаміни необхідні для правильного функціонування організму та підтримки імунітету.

Крім того, кабачки багаті на мінерали, такі як калій та магній, які сприяють здоров'ю серця та нормалізації артеріального тиску.

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