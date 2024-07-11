Кабачки по-корейски – это еще один сочный и вкусный вариант пикантной закуски, которая может выгодно разнообразить меню.

Сочные и пряные кабачки по-корейски совершенно точно понравятся любящим острые и пикантные закуски.

Рецептом кабачков по-корейски поделилась фудблогер Татьяна Акопян.

Итак, кабачки-800гр (примерно 2 средних), 2 ч л соли, лук большой – 1 шт, морковь – 1 большая, сахар –2 ч л, паприка-1 ч л, кориандр-1 ч л, перец черный – 0, 5 ч л, уксус – 2 ст л. (9%), масло –50 мл, чеснок – 4-5 зуб, кинза.

Интересный рецепт кабачков по-корейски.

Ход приготовления кабачков по-корейски:

Кабачки следует нарезать полосками и посолить. Лук нарезают полукольцами. Морковь кулинар натерла на терке для овощей «по-корейски».

Морковь и лук необходимо поджарить до состояния аль денте.

С кабачков сливаем лишний сок и добавляем к ним лук и морковь.

Интересный рецепт кабачков по-корейски.

К овощам добавляем специи, уксус, чеснок, растительное масло и измельченную кинзу. Перемешиваем салат и все, блюдо готово!

Напомним, что сырые кабачки особенно полезны для организма. Это должны быть небольшие плоды размером до 20 см, которые едят вместе с кожурой в сыром виде. В этом случае сохраняются все полезные вещества и витамины.

Интересный рецепт кабачков по-корейски.

А сок кабачков помогает вывести желчь при ее застое. Кабачки содержат большое количество витаминов, в частности, витамины группы В, витамин С и витамин К. Эти витамины необходимы для правильного функционирования организма и поддержания иммунитета.

Кроме того, кабачки богаты минералами, такими как калий и магний, которые способствуют здоровью сердца и нормализации артериального давления.

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