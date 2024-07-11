Сочные и пряные кабачки по-корейски совершенно точно понравятся любящим острые и пикантные закуски.
Рецептом кабачков по-корейски поделилась фудблогер Татьяна Акопян.
Итак, кабачки-800гр (примерно 2 средних), 2 ч л соли, лук большой – 1 шт, морковь – 1 большая, сахар –2 ч л, паприка-1 ч л, кориандр-1 ч л, перец черный – 0, 5 ч л, уксус – 2 ст л. (9%), масло –50 мл, чеснок – 4-5 зуб, кинза.
Интересный рецепт кабачков по-корейски.
Ход приготовления кабачков по-корейски:
Кабачки следует нарезать полосками и посолить. Лук нарезают полукольцами. Морковь кулинар натерла на терке для овощей «по-корейски».
Морковь и лук необходимо поджарить до состояния аль денте.
С кабачков сливаем лишний сок и добавляем к ним лук и морковь.
Интересный рецепт кабачков по-корейски.
К овощам добавляем специи, уксус, чеснок, растительное масло и измельченную кинзу. Перемешиваем салат и все, блюдо готово!
Напомним, что сырые кабачки особенно полезны для организма. Это должны быть небольшие плоды размером до 20 см, которые едят вместе с кожурой в сыром виде. В этом случае сохраняются все полезные вещества и витамины.
Интересный рецепт кабачков по-корейски.
А сок кабачков помогает вывести желчь при ее застое. Кабачки содержат большое количество витаминов, в частности, витамины группы В, витамин С и витамин К. Эти витамины необходимы для правильного функционирования организма и поддержания иммунитета.
Кроме того, кабачки богаты минералами, такими как калий и магний, которые способствуют здоровью сердца и нормализации артериального давления.
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