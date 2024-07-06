Така небанальна кабачкова намазка з простих і доступних продуктів сподобаєтсья всім без виключення – і членам родини, і гостям.

Інгредієнтів для приготування кабачкової намазки знадобиться всього п’ять.

А саме – кабачок, плавлені сирки – 2 шт, спеції, часник, кілька ложок соняшникової олії для смаження.

Перший крок у приготуванні кабачкової намазки про рецепт якої розповіла фудблогерка Аліна Карпюк – кабачки миємо, ріжемо кубиками.

Тепер відправляємо кабачки на пательню на 10-15 хвилин, накривваєо кришкою і періодично помішуємо.

Рецепт кабачкової намазки.

Наступний крок – часник видавлюємо, солимо, перчимо, перемішуємо і тушкуємо ще хвилин 5.

«Води додавати не потрібно», - зазначила Аліна.

Якщо кабачки готові, а соку все ще багато, господиня радить залишити на кілька хвилин їх на вогні без кришки.

«Тільки стежте, щоб вони не смажилися!», - закликала кулінар.

Тепер перекладаємо кабачки у блендер і додаємо плавлені сирки. Подрібнюємо інгредієнти до однорідності.

Тепер викладаємо кабачкову намазку у форму. Ця страва смачна і теплою, але після остигання вона трохи застигає і набуває чудової структури.

Зазначимо, що кабачки містять багато вітамінів, таких як А, С і групи В, які підтримують імунну систему, покращують зір та сприяють загальному оздоровленню організму.

Рецепт кабачкової намазки.

Кабачки також багаті на клітковину, що допомагає нормалізувати травлення та підтримувати здоровий обмін речовин. Кабачки можна додавати до салатів, використовувати для гарнірів або готувати страви, в яких вони головний інгредієнт.

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