Такая небанальная кабачковая намазка из простых и доступных продуктов понравится всем без исключения – и членам семьи, и гостям.

Ингредиентов для приготовления кабачковой намазки понадобится всего пять.

А именно – кабачок, плавленые сырки – 2 шт, специи, чеснок, несколько ложек подсолнечного масла для жарки.

Первый шаг в приготовлении кабачковой намазки о рецепте которой рассказала фудблогер Алина Карпюк – кабачки моем, режем кубиками.

Теперь отправляем кабачки на сковороду на 10-15 минут, накрываем крышкой и периодически помешиваем.

Рецепт кабачковой намазки.

Следующий шаг – чеснок выдавливаем, солим, перчим, перемешиваем и тушим еще минут 5.

«Воды добавлять не нужно», – отметила Алина.

Если кабачки готовы, а сока все еще много, хозяйка рекомендует оставить их на несколько минут на огне без крышки.

«Только следите, чтобы они не жарились!», – призвала кулинар.

Теперь перекладываем кабачки в блендер и добавляем плавленые сырки. Измельчаем ингредиенты до однородности.

Теперь выкладываем кабачковую намазку в форму. Это блюдо вкусное и теплое, но после остывания оно немного застывает и приобретает прекрасную структуру.

Отметим, что кабачки содержат много витаминов, таких как А, С и группы В, которые поддерживают иммунную систему, улучшают зрение и способствуют общему оздоровлению организма.

Рецепт кабачковой намазки.

Кабачки также богаты клетчаткой, что помогает нормализовать пищеварение и поддерживать здоровый обмен веществ. Кабачки можно добавлять в салаты, использовать для гарниров или готовить блюда, в которых они главный ингредиент.

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