Господиня розповіла, що цей рецепт огірків на зиму не просто вдалий, а її улюблений, пише Politeka.net.
«За цим рецептом огірки виходять дуже смачні та хрумкі,» - розповіла господиня і авторка блогу «Савківчанка».
Головне в цьому рецепті огірків на зиму – це добре вкутати банки з консервацією.
Отже, для приготування хрумких і смачних огірків на зиму знадобляться такі інгредієнти (на банку в три літри): 75 г солі, 55-60 г цукру, 60 мл оцту, 2-3 зубки часнику, парасолька кропу, 3 листка вишні, 2-3 листка чорної смородини, верхівка молодої щериці, лавровий лист, чорний перець горошком.
Рецепт консервованих огірків на зиму.
За словами господині, верхівка молодої щириці – це обов’язковий інгредієнт. Завдяки йому огірки на зиму будуть хрумкі.
Хід приготування огірків на зиму такий: на дно стерилізованих банок викладіть складіть листя вишні, смородини, кріп, часник, верхівку щириці, перець. Також викладаємо огірки – з обох кінців їх слід обрізати.
Наступний крок – залийте огірки окропом, накрийте банки кришкою, закутайте і залиште на 20 хвилин.
А поки приготуйте маринад, додавши в окріп цукор, сіль та оцет.
З банок з огірками виливаємо першу воду і заливаємо маринадом, що кипить.
Тепер огірки необхідно закрити кришками і перевернути. Залишити у теплому місці і дочекатися, щоб маринад охолонув.
«Перший раз заливаємо огірки кип'ятком,гарно вкутуємо і залишаємо на 25 хв. Другий раз заливаємо огірочки маринадом,закриваємо банки,перевертаємо і знову гарно вкутуємо», - коротко розповіла господиня про хід приготування огірків на зиму.
Рецепт консервованих огірків на зиму.
У коментарях до рецепту солоних огірків на зиму підписники на канал господині зізнаються, що вперше чують про щирицю в огірках і дякують за новий чудовий рецепт.
«Перший раз за щирицю чую! Ось так, вік живи вік навчайся, дякую за пораду!»,
«Який чудовий рецепт!»,
«Користуюся вашими рецептами,дякую»,
«Я взагалі огірки не консервую, а солю - все закладаю в банки, заливаю холодною водою, закриваю капроновими кришками і в погреб, все».
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