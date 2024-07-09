Досвідена господиня розкрила улюблений і перевірений роками рецепт хрумких і смачних огірків на зиму, які буде обожнювати вся родина.

Господиня розповіла, що цей рецепт огірків на зиму не просто вдалий, а її улюблений, пише Politeka.net.

«За цим рецептом огірки виходять дуже смачні та хрумкі,» - розповіла господиня і авторка блогу «Савківчанка».

Головне в цьому рецепті огірків на зиму – це добре вкутати банки з консервацією.

Отже, для приготування хрумких і смачних огірків на зиму знадобляться такі інгредієнти (на банку в три літри): 75 г солі, 55-60 г цукру, 60 мл оцту, 2-3 зубки часнику, парасолька кропу, 3 листка вишні, 2-3 листка чорної смородини, верхівка молодої щериці, лавровий лист, чорний перець горошком.

Рецепт консервованих огірків на зиму.

За словами господині, верхівка молодої щириці – це обов’язковий інгредієнт. Завдяки йому огірки на зиму будуть хрумкі.

Хід приготування огірків на зиму такий: на дно стерилізованих банок викладіть складіть листя вишні, смородини, кріп, часник, верхівку щириці, перець. Також викладаємо огірки – з обох кінців їх слід обрізати.

Наступний крок – залийте огірки окропом, накрийте банки кришкою, закутайте і залиште на 20 хвилин.

А поки приготуйте маринад, додавши в окріп цукор, сіль та оцет.

З банок з огірками виливаємо першу воду і заливаємо маринадом, що кипить.

Тепер огірки необхідно закрити кришками і перевернути. Залишити у теплому місці і дочекатися, щоб маринад охолонув.

«Перший раз заливаємо огірки кип'ятком,гарно вкутуємо і залишаємо на 25 хв. Другий раз заливаємо огірочки маринадом,закриваємо банки,перевертаємо і знову гарно вкутуємо», - коротко розповіла господиня про хід приготування огірків на зиму.

Рецепт консервованих огірків на зиму.

У коментарях до рецепту солоних огірків на зиму підписники на канал господині зізнаються, що вперше чують про щирицю в огірках і дякують за новий чудовий рецепт.

«Перший раз за щирицю чую! Ось так, вік живи вік навчайся, дякую за пораду!»,

«Який чудовий рецепт!»,

«Користуюся вашими рецептами,дякую»,

«Я взагалі огірки не консервую, а солю - все закладаю в банки, заливаю холодною водою, закриваю капроновими кришками і в погреб, все».

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