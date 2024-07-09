Опытная хозяйка раскрыла любимый и проверенный годами рецепт хрустящих и вкусных огурцов на зиму, которые будет обожать вся семья.

Хозяйка рассказала, что этот рецепт огурцов на зиму не просто удачный, а любимый, пишет Politeka.net.

«По этому рецепту огурцы получаются очень вкусные и хрустящие,» - рассказала хозяйка и автор блога «Савковчанка».

Главное в этом рецепте огурцов на зиму – хорошо укутать банки с консервацией.

Итак, для приготовления хрустящих и вкусных огурцов на зиму понадобятся следующие ингредиенты (на банку в три литра): 75 г соли, 55-60 г сахара, 60 мл уксуса, 2-3 зубка чеснока, зонтик укропа, 3 листа вишни, 2- 3 листа черной смородины, верхушка молодой щирицы (амарант), лавровый лист, черный перец горошком.

Рецепт консервированных огурцов на зиму.

По словам хозяйки, верхушка молодой искренницы – это обязательный ингредиент. Благодаря ему огурцы на зиму будут хрустящими.

Ход приготовления огурцов на зиму такой: на дно стерилизованных банок выложите сложить листья вишни, смородины, укроп, чеснок, верхушку щирицы (амарант), перец. Также выкладываем огурцы – с обоих концов их следует обрезать.

Следующий шаг – залейте огурцы крутым кипятком, накройте банки крышкой, закутайте и оставьте на 20 минут.

А пока приготовьте маринад, добавив в кипяток сахар, соль и уксус.

Из банок с огурцами выливаем первую воду и заливаем кипящим маринадом.

Теперь огурцы необходимо закрыть крышками и перевернуть. Оставить в теплом месте и дождаться, чтобы маринад остыл.

«Первый раз заливаем огурцы кипятком, хорошо укутываем и оставляем на 25 мин. Второй раз заливаем огурчики маринадом, закрываем банки, переворачиваем и снова хорошо укутываем», – коротко рассказала хозяйка о ходе приготовления огурцов на зиму.

Рецепт консервированных огурцов на зиму.

В комментариях к рецепту соленых огурцов на зиму подписчики на канал хозяйки признаются, что впервые слышат об амаранте в огурце и благодарят новый замечательный рецепт.

«Первый раз за щирицу слышу! Вот так, возраст живи век учись, спасибо за совет!»,

«Какой замечательный рецепт!»,

«Пользуюсь вашими рецептами, спасибо»,

«Я вообще огурцы не консервирую, а солю – все закладываю в банки, заливаю холодной водой, закрываю капроновыми крышками и в погреб, все».

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