Як приготувати смачний і апетитний кабачковий рулет з ніжною начинкою без майонезу розповів відомий фудблогер.

Кабачки відварюють, фарширують, консервують і смажать.

З кабачками можна приготувти різноманітні закуски, рагу, голубці, супи і навіть торти. Багато хто обожнює кабачки у яєчному клярі, хтось просто смажить кружальця кабачків з сіллю і улюбленими спеціями.

Кулінар і фудблогер Олексій Крючков, приготувавши кабачковий рулет, залишився задоволений результатом, тож вирішив поділитися рецептом і зі своїми підписниками.

«Отже начинка в рулеті може бути різноманітна. Я обрав класне поєднання тунця і крем-сира», - зазначив Олексій на своїй сторінці в Інстаграм.

Кабачковий рулет.

А для основи рулету знадобляться такі інгредієнти: 500-600 грам кабачків, 1 чайна солі, 3 яйця, 2 ст. ложки сметани, 4 столові борошна ( з горкою ), 1 чайна ложка розпушувача.

Кабачки слід натерти на крупній терці, додати солі, перемішати і притиснути руками, щоб вийшов зайвий сік.

Кабачковий рулет.

В окрему миску вбиваємо яйця, додаємо сметану, перемішуємо і додаємо сіль. Тепер у яєчну суміш додаємо борошно і перемішуємо.

Кабачки слід віджати від зайвого соку. Олексій зробив це за допомогою тканини.

Кабачковий рулет.

В яєчну суміш викладаємо віджатий кабачок і додааємо ложку розпушувача – перемішуємо.

Наступний крок – на деко викладаємо пергамент і розподіляємо суміш з яєць і кабачка. Ставимо у духовку.

«Випікати 200С на 30 хв», - зазначив Олексій.

Перед тим, як наносити начинку, основа має повністю охолонути.

Кабачковий рулет.

Для начинки фудблогер обрав помідори, тунець, сметану і крем-сир. Тунець, крем-сир і сметану Олексій перемішав і змастив кабачковий корж. Зверху додав кружальця помідора і щільно загорнув.

«Не додавайте занадто водянисті інгрідіенти, щоб не було «каші». Рулет можна їсти і одразу, але після пари годин в холодильнику це зовсім інша справа», - поділився кулінар ще одними порадами з приготування кабачкового рулету.

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