Как приготовить вкусный и аппетитный кабачковый рулет с нежной начинкой без майонеза, рассказал известный фудблогер.

Кабачки отваривают, фаршируют, консервируют и жарят.

С кабачками можно приготовить всевозможные закуски, рагу, голубцы, супы и даже торты. Многие обожают кабачки в яичном кляре, кто-то просто жарит кружочки кабачков с солью и любимыми специями.

Кулинар и фудблогер Алексей Крючков, приготовив кабачковый рулет, остался доволен результатом и решил поделиться рецептом и со своими подписчиками.

«Итак, начинка в рулете может быть разнообразна. Я выбрал классное сочетание тунца и крем-сыра», - отметил Алексей на своей странице в Инстаграм.

Кабачковый рулет.

А для основы рулета понадобятся следующие ингредиенты: 500-600 грамм кабачков, 1 чайная соли, 3 яйца, 2 ст. ложки сметаны, 4 столовые муки (с горкой), 1 чайная ложка разрыхлителя.

Кабачки следует натереть на крупной терке, добавить соли, перемешать и прижать руками, чтобы вышел лишний сок.

Кабачковый рулет.

В отдельную миску вбиваем яйца, добавляем сметану, перемешиваем и добавляем соль. Теперь в яичную смесь добавляем муку и перемешиваем.

Кабачки следует отжать от лишнего сока. Алексей сделал это с помощью ткани.

Кабачковый рулет.

В яичную смесь выкладываем отжатый кабачок и добавляем ложку разрыхлителя – перемешиваем.

Следующий шаг – на противень выкладываем пергамент и распределяем смесь из яиц и кабачка. Ставим в духовку.

«Выпекать 200С на 30 мин», – отметил Алексей.

Перед тем как наносить начинку, основа должна полностью остыть.

Кабачковый рулет.

Для начинки фудблогер выбрал помидоры, тунец, сметану и крем-сыр. Тунец, крем-сыр и сметану Алексей перемешал и смазал кабачковый корж. Сверху добавил кружочки помидора и плотно завернул.

«Не добавляйте слишком водянистые ингридиенты, чтобы не было каши. Рулет можно есть и сразу, но после нескольких часов в холодильнике это совсем другое дело», - поделился кулинар еще одними советами по приготовлению кабачкового рулета.

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