Этот ингредиент придаст кабачковому рулету дополнительную нежность и сливочный вкус – обязательно приготовьте, и вы не пожалеете.

Кабачковый рулет получится еще вкуснее благодаря всего одному простому ингредиенту, который есть в любом магазине.

И это – плавленый сыр. Таким рецептом кабачкового рулета поделилась фудблогер и автор страницы с рецептами «Nata cooking».

Ингредиенты для кабачкового рулета нужны: 500-550 г кабачков, 3 яйца, 1 стл сметаны, 3 стл муки (~75 г), соль, перец по вкусу.

Для начинки кабачкового рулета понадобятся: плавленый сырок – 3 шт, 2-3 стл. майонеза или сметаны, зелень, соль и перец по вкусу, два помидора.

"Кабачковый рулет с плавленым сыром – это очень вкусно", - заверила Наталья.

Рецепт кабачкового рулета с плавленым сыром.

Ход приготовления кабачкового рулета достаточно простой: кабачки натираем на большой терке, подсаливаем (приблизительно 0,5 ч.л. соли) и отставляем на 5-10 мин.

Следующий шаг – в отдельной миске совмещаем яйца, сметану, специи и хорошо перемешиваем. Теперь кабачки отжимаем от лишней жидкости, добавляем в яичную смесь и снова перемешиваем.

Рецепт кабачкового рулета с плавленым сыром.

Затем добавляем несколько ложек муки и замешиваем однородное кабачковое тесто.

Теперь переливаем кабачковое тесто на противень, застеленный силиконизированным пергаментом, разравниваем и отправляем в духовку.

Запекается кабачковый рулет при температуре 200С примерно 15-20 мин до румяности. Готовый кабачковый корж необходимо охладить до комнатной температуры.

«Для начинки совмещаем все ингредиенты, смазываем остывший корж, выкладываем нарезанные томаты и закручиваем в плотный рулет», - рассказала Наталья о ходе приготовления кабачкового рулета.

Теперь заворачиваем рулет в пленку и ставим в холодильник. Через час-два кабачковый рулет можно подавать на стол, порезав на порционные кусочки.

В комментариях хозяйки, которые уже приготовить кабачковый рулет по этому рецепту, отмечают, что получилось очень вкусно.

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