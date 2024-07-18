Цей простий ритуал допоможе розпрощатися із минулим і, можливо, змінити життя на краще – проведіть його прямо сьогодні.

Сьогоднішній день, 18 липня, це день Юпітера, а молодий місяць у Стрільці. За словами тарологині, астролога і авторки каналу з прогнозами «Taratoria», це період очищення від зайвих речей, думок, людей та накопичення нової, свіжої інформації.

«Уважно спостерігайте за поточними подіями та робіть із прожитого правильні висновки», - радить таролог и астролог.

У цей день, 18 липня, можна за допомогою астрології уточнити свої кармічні завдання, зрозкміти по відношенню до кого ви ще не відпрацювали кармічні борги.

Також експерт з прогнозів радить провести простий ритуал.

«У полум’ї свічки можна символічно спалювати минуле. Свічка має бути білого кольору. Як символ очищення», - розповіла астролог.

Крім того, за словами експертки, Місяць продовжує крокувати Стрільцем.

«Що схиляє нас бажати визнання власної значущості та авторитету. У нас можуть бути великі амбіції та плани, очікування на сьогоднішній день. А ще хочеться розширювати кругозір або передавати зання іншим», - повідомила про особливості цього періоду астролог.

Крім того, сьогодні, 18 липня, у четвер, можуть з’явитися обнадійливі новини.

Зазначимо, що свічка має велику силу і здатна очищати простір від поганої енергетики тощо. А саме білі свічки символізують духовність, чистоту, мир, божествену силу і гармонію, спокій.

Білий колір свічок вважається універсальним і таким, що створює дуже потужну і позитивну вібрацію.

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