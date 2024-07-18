Сегодняшний день, 18 июля, это день Юпитера, а молодой месяц в Стрельце. По словам таролога, астролога и автора канала с прогнозами «Taratoria», это период очищения от лишних вещей, мыслей людей и накопления новой, свежей информации.

«Внимательно наблюдайте за текущими событиями и делайте из прожитого правильные выводы», – советует таролог и астролог.

В этот день, 18 июля, можно с помощью астрологии уточнить свои кармические задачи, понять по отношению к кому вы еще не отработали кармические долги.

свечка

Также эксперт по прогнозам рекомендует провести простой ритуал.

«В пламени свечи можно символически сжигать прошлое. Свеча должна быть белого цвета. Как символ очищения», – рассказала астролог.

Кроме того, по словам эксперта, Луна продолжает шагать Стрельцом.

"Что склоняет нас желать признания собственной значимости и авторитета. У нас могут быть большие амбиции и планы, ожидания на сегодняшний день. А еще хочется расширять кругозор или передавать задания другим», - сообщила об особенностях этого периода астролог.

Стрелец

Кроме того, сегодня, 18 июля, в четверг могут появиться обнадеживающие новости.

Отметим, что свеча обладает большой силой и способна очищать пространство от плохой энергетики. А именно белые свечи символизируют духовность, чистоту, мир, божественную силу и гармонию, спокойствие.

Белый цвет свечей считается универсальным и создающим очень мощную и положительную вибрацию.

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