Этот простой ритуал поможет расстаться с прошлым и, возможно, изменить жизнь к лучшему – проведите его прямо сегодня.

Сегодняшний день, 18 июля, это день Юпитера, а молодой месяц в Стрельце. По словам таролога, астролога и автора канала с прогнозами «Taratoria», это период очищения от лишних вещей, мыслей людей и накопления новой, свежей информации.

«Внимательно наблюдайте за текущими событиями и делайте из прожитого правильные выводы», – советует таролог и астролог.

В этот день, 18 июля, можно с помощью астрологии уточнить свои кармические задачи, понять по отношению к кому вы еще не отработали кармические долги.

Также эксперт по прогнозам рекомендует провести простой ритуал.

«В пламени свечи можно символически сжигать прошлое. Свеча должна быть белого цвета. Как символ очищения», – рассказала астролог.

Кроме того, по словам эксперта, Луна продолжает шагать Стрельцом.

"Что склоняет нас желать признания собственной значимости и авторитета. У нас могут быть большие амбиции и планы, ожидания на сегодняшний день. А еще хочется расширять кругозор или передавать задания другим», - сообщила об особенностях этого периода астролог.

Кроме того, сегодня, 18 июля, в четверг могут появиться обнадеживающие новости.

Отметим, что свеча обладает большой силой и способна очищать пространство от плохой энергетики. А именно белые свечи символизируют духовность, чистоту, мир, божественную силу и гармонию, спокойствие.

Белый цвет свечей считается универсальным и создающим очень мощную и положительную вибрацию.

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