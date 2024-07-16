Ця астрономічна подія в липні впливатиме на людей і масштабні події, які, на жаль, не принесуть радості, адже йдеться про конфлікти та агресію.

У липні відбувається зʼєднання Марса з Ураном в Тільці, дія аспекта - з 13 по 17 липня.

«Закладається новий дворічний цикл. Тілець - це земля , стабільність, гроші, території. Марс - це вогонь та планета воєнних конфліктів, разом з Ураном - це аспект раптових руйнувань», - розповіла астрологиня і авторка блогу «Astromoonclub».

За її словами, саме таке зʼєднання було у 1941 року.

«Це не означає, що події будуть однакові, це лише про те, що вони будуть значні. Цього року зʼєднання відбудеться у 26 градусі. В 26 градусі Тільця є цікава нерухома зірка Алголь - «без голови». Зірка Алголь додає цьому зʼєднанню масштабності, адже її природа описується, як відображення зла», - попередила астрологиня.

За словами експертки Уран в зʼєднанні з Алголь буде до кінця липня.

«Тому будьте максимально обережними та уважними!», - закликала експерт.

На думку астрологів, у липні будуть події, до яких бути готовими неможливо.

«Марс - планета енергії, агресії, Уран - несподіванки, різкі зміни, те, до чого не можна підготуватися. Плюс зірка Алголь - неприємності, подвійні ігри, маніпуляції, неприємний осад. Тож, як бачимо, липень доволі активний у воєнних діях, обстрілах, жертвах, на жаль, закулісних іграх. Також різкі неочікувані зміни у планах, до яких неможливо підготуватися. Поломки електрики, перебої зі світлом, небезпека з неба, на дорогах», - розповіла астролог і аавторка каналу «Scorpio».

На рівні природи це з'єднання несе часті різкі зміни погоди, грім, блискавиці, опади, які провокують паводки, затоплення, шторми.

«Плюс на ретроградності Нептуна стихія води дуже підсилюється. Тому поїздки на камерах, круїзи на лайнерах, відпочинки біля води наразі доволі небезпечні», - каже астролог.

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