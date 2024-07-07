Колода карт Таро вказала, на кого чекає материальне благополуччя, кому обіцяють успіх у справах, а хто може сподіватися, що любовні відносини вийдуть на новий рівень.

Таро зробили передбачення для таких знаків Зодіаку, як Рак, Лев і Діва.

Так, у липні 2024 на людей, народжених під знаком Раку чекає успіх.

«Карта Таро: Імператриця. Раки, ваші липнева карта рекомендує вам активніше взятися за досягнення своїх цілей. Відмінний час для інвестування у себе та у свої ресурси, у свої проекти. Тільки не поспішайте збирати плоди, будьте готові зачекати», - розшифрувала передбачення Таро таролог, астролог і авторка блогу «Taratoria».

За її словами, Імператриця - це знак успішного періоду в житті, який або вже настав, або ось-ось проявиться. Ця карта Таро обіцяє матеріальний достаток, умиротворений внутрішній стан, успіх у справах, творче піднесення.

«На вас чекає місяць родючості та теплих зустрічей з близькими. Великий вплив на цей місяць вплине жіночій рід, спілкування з жінками», - розповіла таролог.

Для Левів карта Таро на липень – Закохані.

«Леви, перед вами постане в липні непростий вибір. Ви дуже довго аналізуватимете і сумніватиметеся в який бік рухатись. Не поспішайте, і не тягніть себе з боку на бік. Якщо не можете ухвалити рішення, відкладіть його. Спробуйте перемістити фокус на інші справи», - порадила експерт.

Карта радить Левам відкритися назустріч почуттям, бути щирими. Також Левам

може прийти запрошення на свято або захід, де у них буде можливість сяяти.

Прогноз Таро наа липень для Дів – «Суд».

«Діви, вам у липні необхідний апгрейд та оновлення. Час нових ідей та нових дій, але перш ніж завойовувати світ, поставте собі важливі питання. «Куди йду? Чого хочу? Хто супроводжуватиме мене на цьому шляху?»», - радить авторка блогу, таролог і аастрологю

Цей місяць для Дів стане новою точкою відліку. Може відбутися зміна обов’язків на роботі, а також вихід любовних відносин на новий рівень.

Також липень стане чудовим часом для навчання.

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