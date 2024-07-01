Для людей, народжених під цим знаком Зодіаку, настав час діяти, адже все, про що мріється може так и залишитись думками.

Озвучуючи прогноз на липень 2024 для всіх знаків Зодіаку, таролог і авторка блогу «Deizimo0n» підкреслила, що цей місяць належить Скорпіонам.

«Скорпіон. Це ваш місяць. Саме так. Якщо вивідкладаєте знов свої обіцянки самому собі – краще про них просто забути, бо мрії так і залишаться просто мрії», - зазначила астрологиня.

Також експерт з прогнозів порадила людям, чий знак Зодаку Скорпіон звернути увагу на сімейні відносини.

«Щось вийде з-під контролю», - попередила таролог.

А от людям, народженим під знаком Зодіаку Терези блогер порадила вийти зі стану комфорту.

«Почалось. Панічний настрій ще нікому не допоміг. Настав час зі стану відлюдника відійти. Виходьте з зони комфорту. Життя йде дуже швидко. Ставте перед собою наявну мету, яка до кінця року повинна бути здійсненна», - радить таролог.

Озвучуючи прогноз на липень 2024-го для Водоліїв, експерт попередила про проблеми, вирішення яких потребуватиме витримки.

«Це просто такий період. Зламалася машина? Розбилося дзеркало? Загубили гаманець? Не шукайте в цьому якогось тлумачення. Зберіться», -закликає таролог.

За словами експертки, речі можна полагодити, замінити, а от витримка потребує змін емоційного ставлення.

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