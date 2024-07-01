Цей тиждень з 1 по 7 липня, пройде в енергіях емоційного Новолуння в Раці та ретро-Нептуна, каже астрологиня і авторка Телеграм-каналу «Scorpio».
Крім того, на небі утвориться сприятлива конфігурація - великий тригон між Венерою, Марсом та Сатурном.
«Тож наші зусилля та цілеспрямованість принесуть чудові результати. На цьому тижні процеси, розпочаті у березні, принесуть перші плоди або закінчаться. Участь Сатурна у цій конфігурації говорить про те, що всі процеси будуть повільними, тож не розраховуйте на швидке вирішення справ. Крім того, Сатурн у нас теж нині ретро», - пояснила астрологиня, що відбуватиметься з 1 по 7 липня.
Гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня.
Також варто мати на увазі, що у першій половині тижня Меркурій в опозиції до Плутона принесе напругу в комунікаціях, підвищену знервованість, підозрілість.
За словами астрологині, будь-яке необачно сказане слово може стати причиною серйозного конфлікту.
«Тож слідкуйте за тим, що говорите і кому», - попередила експерт з прогнозів.
Також на цьому тижні з 1 по 7 липня зросте кількість різноманітних інтриг та махінацій.
«Небезпечний період для дітей, тварин, для здоров'я (значно зростає вірогідність інсультів)», - зазначила авторка каналу «Scorpio».
Гороскоп на тиждень з 1 по 7 липня.
Астрологиня також розповіла, що зпонеділка по четвер Сонце буде утворювати квадрат з кармічними вузлами. Це теж важливий період, під час якого з’являться думки про себе, свої бажання, про те, що змінити в своєму житті. Це період переоцінки своїх життєвих цілей, що може привести до суттєвих змін.
«Також це період вибору, це час, коли ми не знаємо як правильно вчинити», - каже астролог.
Даючи пораду на цей тиждень з 1 по 7 липня, астрологиня закликала представників усіх знаків Зодіаку ні в якому разі нікуди не поспішати. Необхідно намагатися розслабитись,відпочити, займатися творчістю, самоаналізом та роботою з психологом.
«Ніч з понеділка на вівторок - найбільш небезпечна на цьому тижні», - попередила астрологиня.
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