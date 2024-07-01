Начинается новая неделя и астролог, составив прогноз с 1 по 7 июля, предупредила представителей всех знаков Зодиака, чего ни в коем случае не следует делать и в какой период несет особую опасность.

Эта неделя с 1 по 7 июля, пройдет в энергиях эмоционального Новолуния в Раке и ретро-Нептуна, говорит астролог и автор Телеграмм-канала «Scorpio».

Кроме того, на небе образуется благоприятная конфигурация – большой тригон между Венерой, Марсом и Сатурном.

«Наши усилия и целеустремленность принесут отличные результаты. На этой неделе процессы, начатые в марте, принесут первые плоды или закончатся. Участие Сатурна в этой конфигурации говорит о том, что все процессы будут медленными, поэтому не рассчитывайте на скорейшее решение дел. Кроме того, Сатурн у нас тоже сейчас ретро», - объяснила астролог, что будет происходить с 1 по 7 июля.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля.

Также следует иметь в виду, что в первой половине недели Меркурий в оппозиции к Плутону принесет напряжение в коммуникациях, повышенную нервозность, подозрительность.

По словам астролога, любое опрометчиво сказанное слово может стать причиной серьезного конфликта.

«Итак, следите за тем, что говорите и кому», - предупредила эксперт по прогнозам.

Также на этой неделе с 1 по 7 июля вырастет количество интриг и махинаций.

"Опасный период для детей, животных, для здоровья (значительно растет вероятность инсультов)", - отметила автор канала "Scorpio".

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля.

Астролог также рассказала, что с понедельника по четверг Солнце будет образовывать квадрат с кармическими узлами. Это тоже важный период, во время которого появятся мысли о себе, своих желаниях, о том, что изменить в своей жизни. Это период переоценки своих жизненных целей, что может привести к существенным изменениям.

«Также это период выбора, это время, когда мы не знаем, как правильно поступить», - говорит астролог.

Давая совет на эту неделю с 1 по 7 июля, астролог призвала представителей всех знаков Зодиака ни в коем случае никуда не торопиться. Необходимо стараться расслабиться, отдохнуть, заниматься творчеством, самоанализом и работой с психологом.

«Ночь с понедельника на вторник – наиболее опасная на этой неделе», – предупредила астролог.

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