Або, можливо, цим знакам Зодіаку просто подобається гострі відчуття від того, що вони діють за спиною свого партнера і роблять те, що їм не належить робити.
Названі чотири знаки зодіаку , які змінюють ЧАСТІШЕ ІНШИХ:
1. Близнюки (21 травня – 20 червня)
Коли близнюки перебувають у стосунках, вони можуть бути невпевненими. Вони не почуватимуться цілком впевненими у своїх відносинах, і їхнє занепокоєння змусить їх робити деякі вчинки, про які вони можуть пошкодувати.
Оскільки вона настільки сумнівається у собі та своєму партнері, вона саботуватиме все, бо заздалегідь очікує гіршого.
Як тільки вона відчує себе впевненіше, можливо, вона змінить свою поведінку.
2. Лев (23 липня – 22 серпня)
Лев ЛЮБИТЬ увагу. Вона зраджує, тому що це змушує її почуватися добре.
Коли вона перебуває у стосунках, вона не може не нудьгувати за життям кокетливої самотньої дівчини.
Зазвичай саме так вона потрапляє в ситуації, що ведуть до зради: хтось приділить їй увагу, і вона буде настільки задоволена, що зрештою піде з ними далі.
3. Терези (23 вересня – 22 жовтня)
Терези люблять ласку. Вони можуть бути дуже кокетливими, навіть не усвідомлюючи цього.
Хоча вона так сильно любить свого партнера і піклується про свої стосунки, вона змінюватиме, тому що завжди опиняється в ситуаціях, коли вона має можливість обдурити.
Люди ЗАВЖДИ наближаються до неї. Іноді такі ситуації можуть бути дуже привабливими.
4. Стрільця (22 листопада – 21 грудня)
Стрілець втомлюється ШВИДКО. Тривалі зобов'язання можуть її виснажити.
Вона любить нові ситуації та нових людей, і хоча вона цінує свої стосунки, їй також подобається постійно відчувати щось нове. Ось чому вона дурить.
Вона знаходить це дуже захоплюючим і легко починає турбуватися, коли надто довго знаходиться поряд з однією людиною.
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