Или, может быть, этим знакам Зодиака просто нравится острые ощущения от того, что они действуют за спиной своего партнера и делают то, что им не положено делать.

Названы четыре знака зодиака , которые изменяют ЧАЩЕ ОСТАЛЬНЫХ:

1. Близнецы (21 мая – 20 июня)

Когда Близнецы находятся в отношениях, они могут быть НЕВЕРОЯТНО неуверенными. Они не будут чувствовать себя полностью уверенными в своих отношениях, и их беспокойство заставит их совершать некоторые поступки, о которых они могут пожалеть.

Поскольку она настолько сомневается в себе и своем партнере, она будет саботировать все, потому что заранее ожидает худшего.

Как только она почувствует себя более уверенно, возможно, она изменит свое поведение.

2. Льва (23 июля – 22 августа)

Лев ЛЮБИТ внимание. Она изменяет, потому что это заставляет ее чувствовать себя хорошо.

Когда она находится в отношениях, она не может не скучать по жизни кокетливой одинокой девушки.

Обычно именно так она попадает в ситуации, ведущие к измене: кто-то уделит ей внимание, и она будет настолько польщена, что в конечном итоге пойдет с ними дальше.

3. Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы любят ласку. Они могут быть очень кокетливыми, даже не осознавая этого.

Хотя она так сильно любит своего партнера и заботится о своих отношениях, она будет изменять, потому что всегда оказывается в ситуациях, когда у нее есть возможность обмануть.

Люди ВСЕГДА приближаются к ней. Иногда такие ситуации могут быть очень заманчивыми.

4. Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец устает БЫСТРО. Длительные обязательства могут ее измотать.

Она любит новые ситуации и новых людей, и хотя она ценит свои отношения, ей также нравится постоянно испытывать что-то новое. Вот почему она обманывает.

Она находит это очень захватывающим и легко начинает беспокоиться, когда слишком долго находится рядом с одним человеком.

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