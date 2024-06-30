Или, может быть, этим знакам Зодиака просто нравится острые ощущения от того, что они действуют за спиной своего партнера и делают то, что им не положено делать.
Названы четыре знака зодиака , которые изменяют ЧАЩЕ ОСТАЛЬНЫХ:
1. Близнецы (21 мая – 20 июня)
Когда Близнецы находятся в отношениях, они могут быть НЕВЕРОЯТНО неуверенными. Они не будут чувствовать себя полностью уверенными в своих отношениях, и их беспокойство заставит их совершать некоторые поступки, о которых они могут пожалеть.
Поскольку она настолько сомневается в себе и своем партнере, она будет саботировать все, потому что заранее ожидает худшего.
Как только она почувствует себя более уверенно, возможно, она изменит свое поведение.
2. Льва (23 июля – 22 августа)
Лев ЛЮБИТ внимание. Она изменяет, потому что это заставляет ее чувствовать себя хорошо.
Когда она находится в отношениях, она не может не скучать по жизни кокетливой одинокой девушки.
Обычно именно так она попадает в ситуации, ведущие к измене: кто-то уделит ей внимание, и она будет настолько польщена, что в конечном итоге пойдет с ними дальше.
3. Весы (23 сентября – 22 октября)
Весы любят ласку. Они могут быть очень кокетливыми, даже не осознавая этого.
Хотя она так сильно любит своего партнера и заботится о своих отношениях, она будет изменять, потому что всегда оказывается в ситуациях, когда у нее есть возможность обмануть.
Люди ВСЕГДА приближаются к ней. Иногда такие ситуации могут быть очень заманчивыми.
4. Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрелец устает БЫСТРО. Длительные обязательства могут ее измотать.
Она любит новые ситуации и новых людей, и хотя она ценит свои отношения, ей также нравится постоянно испытывать что-то новое. Вот почему она обманывает.
Она находит это очень захватывающим и легко начинает беспокоиться, когда слишком долго находится рядом с одним человеком.
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