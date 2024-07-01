Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку, Ваша розмова буде більш продуктивною, якщо ви будете чесні.

Гороскоп на 1 липня для всіх знаків Зодіаку , наша здатність сьогодні відстоювати свої індивідуальні потреби пригнічується структурами суспільства.

Астрологічний прогноз на 1 липня для всіх знаків Зодіаку:

Овен

21 березня – 19 квітня

Сьогодні ви більше стикаєтеся зі своїми емоціями, і вони працюють у гармонії з вашою здатністю самостверджуватись. Хоча ви можете виявити, що рухаєтеся у напрямку, відмінному від того, в якому ви були виховані, ви можете знайти підтримку у спільноті, частиною якої ви зараз. Звичайно, ваша нинішня спільнота має свої власні стандарти та обмеження. Пам'ятаючи про обмеження вашого виховання, ви можете захистити себе від лицемірства щодо цього — ви не хотіли б змінювати один різновид різкості на інший.

Телець

20 квітня-20 травня

Ви хочете сформувати структуру своєї сім'ї або сімейне життя так, щоб воно відповідало вашим власним унікальним потребам, але ви можете відчувати, що вас стримують очікування людей, які мають владу. Той, кого ви боїтеся, може виявитися менш могутнім, ніж ви думаєте, тому це добрий день, щоб розкрити те, що насправді вас стримує. Якась частина вас може неоднозначно ставитися до змін, але розмова з кимось про те, що вас турбує емоційно, може допомогти вам рухатися вперед.

Близнюки

21 травня-20 червня

Ви можете бути готові висловити свої погляди сьогодні, але натрапите на циркулярну пилку докучливих фактів, що перевіряють. Хтось інший може спробувати врегулювати наступний конфлікт таким чином, який буде вам насправді корисний, але ви можете бути настільки засмучені передбачуваними загрозами вашим цінностям, що глибоко вкорінилися, що не побачите допомоги. Замість припускати, що ви знаєте погляди інших людей, постарайтеся зосередитися на тому, що вони насправді говорять на даний момент.

Рак

21 червня-22 липня

Ви можете прагнути покращити своє фінансове становище, але відчуваєте, що вас стримують зобов'язання перед кимось іншим. Можливо, ви відчуваєте себе зобов'язаним перед собою, бажаючи підтримати свій образ людини, яка піклується та плекає. Вам не обов'язково бути більш агресивним, щоб досягти успіху в професійному плані. Пам'ятайте, що інші можуть не вимагати від вас тих високих стандартів, які ви самі нав'язуєте, тому робіть все необхідне, щоб захистити і подбати про себе.

Лев

23 липня – 22 серпня

Хоча зараз ви, можливо, захочете самоствердитись, ви можете почуватися обмеженим одним із ваших близьких родичів. Якщо інша людина переходить межі (або якщо ви виходите за межі), звернення до загальної філософії може допомогти врегулювати конфлікт. Навіть якщо виявиться, що вам потрібно відступити, ви почуватиметеся добре, дотримуючись правил. В рамках цієї структури ви також можете отримати уявлення про свої тонші мотиви.

Діва

23 серпня-22 вересня

Ви можете почуватися скутим усіма своїми обов'язками прямо зараз, і ви не відчуваєте, що можете просити про допомогу відкрито. Тому у вас може виникнути спокуса маніпулювати іншими через своє мучеництво. Однак, що може бути більш ефективним, то це подивитися, як ваші однолітки справляються з подібними ситуаціями. Ті, хто має ділити з вами обов'язки, можуть піддатися впливу та активізуватися, якщо ви зможете спокійно та прямо показати їм, що це звичайна практика для інших на їхньому місці.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Твердження себе у спільноті, до якої ви належите, може змусити вас усвідомити межі того, наскільки ви справді можете себе там виразити. Можливо, ви намагаєтеся визначити свій життєвий напрямок, і вам потрібен резонатор, який дасть вам необхідний простір для цього. Не кожен здатний задовольнити цю потребу за вас, але ви можете бути в змозі розвивати індивідуальні відносини в цій спільноті, які здаються більш вільними та підтримуючими, ніж велика група.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Ви можете відчувати, що ваші домашні обов'язки заважають рухатися до здійснення особистих амбіцій. Однак якщо ви напишете список всього, що вам дійсно потрібно зробити для виконання цих обов'язків, він може здатися не таким великим. Проблема може полягати не так у самих завданнях, як у тому, як ви про них думаєте. Ваше сімейне життя може здатися менш пригнічуючим, якщо ви зможете знайти здоровішу лінзу, щоб подивитися на неї через призму.

Стрілець

22 листопада-21 грудня

Ваше інтелектуальне життя сьогодні цікаве, але ви можете виявитися незвично тихим. Ви повинні переконатися, що повністю розумієте те, що вивчаєте, перш ніж намагатися поговорити про це з іншими, тому що якщо вас неправильно зрозуміють, це справді затьмарить вашу радість. Вас також може захопити вивчення напружених тем, які можуть спровокувати конфлікт, якщо люди знаходяться не у відповідному для них місці. Поки що достатньо зосередитися на власному задоволенні та трансформації.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Можливо, сьогодні вам доведеться співпрацювати з кимось із близьких щодо загального простору чи іншого спільного майна. У іншої людини може бути більше прагнення рухатися вперед, тому вам може бути запропонована роль важкоатлета, що уповільнює перебіг подій. Навіть якщо ви відчуваєте, що вас несправедливо примушують, чесно погляньте на ситуацію і переконайтеся, що ваші побоювання справді виправдані. Якщо ви погоджуєтесь з основною ідеєю, ваша увага до деталей може допомогти розібратися в більш тонких моментах.

Водолій

20 січня-18 лютого

Хтось із ваших близьких сьогодні може тиснути і дратувати вас, і вам, можливо, доведеться розповісти йому, що ви відчуваєте, перш ніж вибухнути. Ймовірно, необхідно розглянути і свою роль у конфлікті. Навіть якщо ви вважаєте себе відповідальною людиною, яку хвилюють практичні деталі ситуації, насправді ви можете бути настільки паралізовані деталями, що не матимете жодного уявлення, як рухатися вперед.

Риби

19 лютого-20 березня

Ви можете не усвідомлювати певних структур або обмежень у своєму житті, але це не означає, що їх немає. Зверніть увагу на тонкі речі, які виникають сьогодні, коли ви виконуєте свої повсякденні обов'язки. Можливо, ви просто прийняли ці обмеження, тому що вони відповідають цінностям, яких ви дотримуєтесь. Однак якщо ви відчуваєте, що ваша індивідуальна свобода надмірно пригнічена, ви будете схильні заважати собі постійно бунтуючи. Адаптуйте свою структуру до тієї, яка є реалістичною для вашого життя.

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