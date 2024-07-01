Гороскоп на 1 июля для всех знаков Зодиака, наша способность сегодня отстаивать свои индивидуальные потребности подавляется структурами общества.

Астрологический прогноз на 1 июля для всех знаков Зодиака:

Овен

21 марта – 19 апреля

Сегодня вы больше соприкасаетесь со своими эмоциями, и они работают в гармонии с вашей способностью самоутверждаться. Хотя вы можете обнаружить, что движетесь в направлении, отличном от того, в котором вы были воспитаны, вы можете найти поддержку в сообществе, частью которого вы являетесь сейчас. Конечно, ваше нынешнее сообщество имеет свои собственные стандарты и ограничения. Помня об ограничениях вашего воспитания, вы можете защитить себя от лицемерия в этом отношении — вы не хотели бы менять одну разновидность резкости на другую.

Телец

20 апреля-20 мая

Вы хотите сформировать структуру своей семьи или семейную жизнь так, чтобы она отвечала вашим собственным уникальным потребностям, но вы можете чувствовать, что вас сдерживают ожидания людей, обладающих властью. Тот, кого вы боитесь, может оказаться менее могущественным, чем вы думаете, поэтому это хороший день, чтобы раскрыть то, что на самом деле вас сдерживает. Какая-то часть вас может неоднозначно относиться к переменам, но разговор с кем-то о том, что вас волнует эмоционально, может помочь вам двигаться вперед.

Близнецы

21 мая-20 июня

Вы можете быть готовы высказать свои взгляды сегодня, но натолкнетесь на циркулярную пилу надоедливых проверяющих факты. Кто-то другой может попытаться урегулировать последующий конфликт таким образом, который будет вам на самом деле полезен, но вы можете быть настолько расстроены предполагаемыми угрозами вашим глубоко укоренившимся ценностям, что не увидите помощи. Вместо того чтобы предполагать, что вы знаете взгляды других людей, постарайтесь сосредоточиться на том, что они на самом деле говорят в данный момент.

Рак

21 июня-22 июля

Вы можете стремиться улучшить свое финансовое положение, но чувствуете, что вас сдерживают обязательства перед кем-то другим. Возможно, вы чувствуете себя обязанным перед собой, желая поддержать свой образ человека, который заботится и лелеет. Вам не обязательно быть более агрессивным, чтобы преуспеть в профессиональном плане. Помните, что другие могут не требовать от вас тех высоких стандартов, которые вы сами себе навязываете, поэтому делайте все необходимое, чтобы защитить и позаботиться о себе.

Лев

23 июля – 22 августа

Хотя сейчас вы, возможно, захотите самоутвердиться, вы можете чувствовать себя ограниченным одним из ваших близких родственников. Если другой человек переходит границы (или если вы выходите за рамки), обращение к общей философии может помочь урегулировать конфликт. Даже если окажется, что вам нужно отступить, вы будете чувствовать себя хорошо, соблюдая правила. В рамках этой структуры вы также можете получить представление о своих более тонких мотивах.

Дева

23 августа-22 сентября

Вы можете чувствовать себя скованным всеми своими обязанностями прямо сейчас, и вы не чувствуете, что можете просить о помощи открыто. Поэтому у вас может возникнуть соблазн манипулировать другими через свое мученичество. Однако, что может быть более эффективным, так это посмотреть, как ваши сверстники справляются с подобными ситуациями. Те, кто должен делить с вами обязанности, могут поддаться влиянию и активизироваться, если вы сможете спокойно и прямо показать им, что это обычная практика для других на их месте.

Весы

23 сентября – 22 октября

Утверждение себя в сообществе, к которому вы принадлежите, может заставить вас осознать пределы того, насколько вы действительно можете себя там выразить. Возможно, вы сейчас пытаетесь определить свое жизненное направление, и вам нужен резонатор, который даст вам необходимое пространство для этого. Не каждый способен удовлетворить эту потребность за вас, но вы можете быть в состоянии развивать индивидуальные отношения в этом сообществе, которые кажутся более свободными и поддерживающими, чем большая группа.

Скорпион

23 октября – 21 ноября

Вы можете чувствовать, что ваши домашние обязанности мешают вам двигаться к осуществлению личных амбиций. Однако если вы напишете список всего, что вам действительно нужно сделать для выполнения этих обязанностей, он может показаться не таким уж большим. Проблема может заключаться не столько в самих задачах, сколько в том, как вы о них думаете. Ваша семейная жизнь может показаться менее угнетающей, если вы сможете найти более здоровую линзу, чтобы посмотреть на нее через призму.

Стрелец

22 ноября-21 декабря

Ваша интеллектуальная жизнь сегодня интересна, но вы можете оказаться непривычно тихим. Вы должны убедиться, что полностью понимаете то, что изучаете, прежде чем пытаться поговорить об этом с другими, потому что если вас неправильно поймут, это действительно омрачит вашу радость. Вас также может увлечь изучение напряженных тем, которые могут спровоцировать конфликт, если люди находятся не в подходящем для них месте. Пока достаточно сосредоточиться на собственном удовольствии и трансформации.

Козерог

22 декабря – 19 января

Возможно, сегодня вам придется сотрудничать с кем-то из близких по вопросу общего пространства или другого совместного имущества. У другого человека может быть больше стремления двигаться вперед, поэтому вам может быть предложена роль тяжеловеса, замедляющего ход событий. Даже если вы чувствуете, что вас несправедливо принуждают, честно взгляните на ситуацию и убедитесь, что ваши опасения действительно оправданы. Если вы согласны с основной идеей, ваше внимание к деталям может помочь разобраться в более тонких моментах.

Водолей

20 января-18 февраля

Кто-то из ваших близких сегодня может давить и раздражать вас, и вам, возможно, придется рассказать ему, что вы чувствуете, прежде чем взорваться. Вероятно, необходимо рассмотреть и свою собственную роль в конфликте. Даже если вы считаете себя ответственным человеком, которого волнуют практические детали ситуации, на самом деле вы можете быть настолько парализованы деталями, что не будете иметь ни малейшего представления, как двигаться вперед.

Рыбы

19 февраля-20 марта

Вы можете не осознавать определенные структуры или ограничения в своей жизни, но это не значит, что их нет. Обратите внимание на тонкие вещи, которые возникают сегодня, когда вы выполняете свои повседневные обязанности. Возможно, вы просто приняли эти ограничения, потому что они соответствуют ценностям, которых вы придерживаетесь. Однако если вы чувствуете, что ваша индивидуальная свобода чрезмерно подавлена, вы будете склонны мешать себе, постоянно бунтуя. Адаптируйте свою структуру к той, которая реалистична для вашей жизни.

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