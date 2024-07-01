Для людей, рожденных под этим знаком Зодиака, пора действовать, ведь все, о чем мечтается может так и остаться мыслями.

Озвучивая прогноз на июль 2024 года для всех знаков Зодиака, таролог и автор блога « Deizimo0n» подчеркнула, что этот месяц принадлежит Скорпионам.

«Скорпион. Это ваш месяц. Именно так. Если вы откладываете снова свои обещания самому себе – лучше о них просто забыть, потому что мечты так и останутся просто мечты», - отметила астролог.

Также эксперт по прогнозам посоветовала людям, чей знак Зодака Скорпион обратить внимание на семейные отношения.

«Что-то выйдет из-под контроля», – предупредила таролог.

А вот людям, рожденным под знаком Зодиака Весы блогер посоветовала выйти из состояния комфорта.

«Началось. Паническое настроение еще никому не помогло. Пора из состояния отшельника отойти. Выходите из зоны комфорта. Жизнь идет очень быстро. Ставьте перед собой цель, которая до конца года должна быть осуществима», - советует таролог.

Озвучивая прогноз на июль 2024-го для Водолеев, эксперт предупредила о проблемах, решение которых потребует выдержки.

"Это просто такой период. Сломалась машина? Разбилось зеркало? Потеряли кошелек? Не ищите в этом какого-нибудь толкования. Соберитесь», - призывает таролог.

По словам эксперта, вещи можно починить, заменить, а вот выдержка требует изменений эмоционального отношения.

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