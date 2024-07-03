Карти Таро підказали, на кого у липні 2024-го чекають приємні емоції, а на кого радикальні зміни у житті.

Розповідаючи про передбачення карт Таро на липень 2024-го, астролог, тарологиня і авторка блогу «Taratoria», повідомила, що людям, під знаком Зодіаку Козеріг випала карта Таро трійка чаш.

«Козероги, вас у липні захоплять приємні емоції. Події, які відбуватимуться цього місяця, піднімуть вас на вершину щастя. Ейфорія, що переповнює радість, фонтан позитивних емоцій, почуття глибокого задоволення, оптимізм, блаженство, досягнення найвищих цілей, віра у світле майбутнє, любов», - розшифрувала передбачення тарологиня.

За її словами, це буде час, коли хочеться прокидатися, співати, і ділитися своїми почуттями та добром з усіма оточуючими.

Прекрасним буде липень і для Водоліїв. Для них Таро підготували карту Помірність.

За словами таролога, подальше зростання людей під цим Знаком Зодіаку залежатиме від вміння бачити та створювати тривалі та перспективні відносини.

«Це стосується як особистого життя, так і ділового співробітництва. «Акуратність у діях, акуратність у словах і заточеність на результат» - девіз цього місяця. Все що ви збудуєте в липні матиме прекрасні плоди і перетворить ваше життя до невпізнанності», - впевнена тарологиня.

Для Риб колода Таро показала карту 9 дисків пентаклів.

«Риби у вас не місяць, а казка. Чудові перспективи відкриються саме для вас. На вас можуть чекати нові проекти, знайомства з впливовими авторитетними людьми, набуття важливих навичок, все це згодом може принести вам фінансові результати», - розшифрувала передбаачення від Таро експертка.

Таролог також порадила Рибам уникати пасивності та зайвих очікувань, бути активними і діяти, адже є шанс на успіх.

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