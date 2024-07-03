Астрологиня дала пораду представникаам усіх знаків Зодіаку, як прожити середу, 3 липня, так, щоб вберегтися від неприємностей і проблем.

Сьогоднішній день, 3 липня, багатий на аспекти. Тож події можуть розгортатися різним чином.

«Меркурій змінив знак і вступив в напружену взаємодію з Плутоном, Сонце у квадраті з вузлами, а Ліліт в трині з Плутоном», - розповіла астролог і авторка каналу про астрологію «Scorpio».

Як саме ці астрономічні події впливатимуть на людей:

«Ми будемо дуже вразливими, може виникати відчуття беззахисності, можемо дізнаватись про недоліки близьких людей», - розповіла астролог.

За словами експертки з прогнозів, потрібно остерігатися зустрічей з п'яними, з неадекватними людьми, з людьми, що належать до криміналітету.

«Уникайте місць скупчення людей!», - закликає астролог представників усіх Знаків Зодіаку.

Раніше астрологиня повідомляла, що на тижні з 1 по 7 липня, а саме в період з понеділка по четвер Сонце буде утворювати квадрат з кармічними вузлами.

Астрологічний прогноз на 3 липня.

Це вплине на хід думок.

«Будемо більше думати про себе, свої бажання, про те, що нам змінити в своєму житті, це період переоцінки своїх життєвих цілей, що може привести до суттєвих змін. Також це період вибору, це час, коли ми не знаємо як правильно вчинити», - розповідала астролог.

Крім того у першій половині тижня Меркурій в опозиції до Плутона і це принесе напругу в комунікаціях, підвищену знервованість, підозрілість. Зросте кількість різноманітних інтриг та махінацій. Це небезпечний період для дітей, тварин, а також для здоров'я.

Астрологічний прогноз на 3 липня.

Нагадаємо, що наближаєтсья така астрономіна подія, як Новолунная у Раці. У суботу, 6 липня, Луна з’єднується з Сонцем і з Венерою.

Це, словами астролога, принесе позитивний настрій, потяг до творчості та кохання.

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