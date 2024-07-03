Астрологиня дала совет представителям всех знаков Зодиака, как прожить среду, 3 июля, так, чтобы уберечься от неприятностей и проблем.

Сегодняшний день, 3 июля, богат аспектами. Поэтому события могут разворачиваться разным образом.

«Меркурий сменил знак и вступил в напряженное взаимодействие с Плутоном, Солнце в квадрате с узлами, а Лилит в трине с Плутоном», – рассказала астролог и автор канала об астрологии «Scorpio».

Как именно эти астрономические события будут влиять на людей:

«Мы будем очень уязвимыми, может возникать чувство беззащитности, можем узнавать недостатки близких людей», - рассказала астролог.

По словам эксперта по прогнозам, нужно опасаться встреч с пьяными, с неадекватными людьми, с людьми, принадлежащими к криминалитету.

«Избегайте мест скопления людей!», - призывает астролог представителей всех знаков Зодиака.

Ранее астролог сообщала, что на неделе с 1 по 7 июля, а именно в период с понедельника по четверг, Солнце будет образовывать квадрат с кармическими узлами.

Астрологический прогноз на 3 июля.

Это повлияет на ход мыслей.

«Будем больше думать о себе, своих желаниях, о том, что нам изменить в своей жизни, это период переоценки своих жизненных целей, что может привести к существенным изменениям. Также это период выбора, это время, когда мы не знаем, как правильно поступить», - рассказывала астролог.

Кроме того, в первой половине недели Меркурий в оппозиции к Плутону и это принесет напряжение в коммуникациях, повышенную нервозность, подозрительность. Вырастет количество разнообразных интриг и махинаций. Это опасный период для детей, животных и здоровья.

Астрологический прогноз на 3 июля.

Напомним, что приближается такое астрономическое событие, как Новолунная в Раке. В субботу, 6 июля, Луна соединяется с Солнцем и Венерой.

Это, по словам астролога, принесет позитивный настрой, тягу к творчеству и любви.

Последние новости Украины:

Гороскоп на сегодняшний день: астрологический прогноз на 3 июля для всех Знаков Зодиака.

Какие знаки Зодиака легко влюбляются: кого назвали астрологи.

Топ самых влиятельных знаков зодиака в астрологии: кто в списке.