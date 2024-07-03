Карты Таро подсказали, кого в июле 2024-го ждут приятные эмоции, а кого радикальные изменения в жизни.

Рассказывая о предсказании карт Таро на июль 2024-го, астролог, таролог и автор блога «Taratoria», сообщила, что людям, под знаком Зодиака Козерог выпала карта Таро тройка чаш.

«Козероги, вас в июле увлекут приятные эмоции. События, которые будут проходить в этом месяце, поднимут вас на вершину счастья. Эйфория, переполняющая радость, фонтан положительных эмоций, чувство глубокого удовлетворения, оптимизм, блаженство, достижение высочайших целей, вера в светлое будущее, любовь», – расшифровала предсказание таролог.

по ее словам, это будет время, когда хочется просыпаться, петь, и делиться своими чувствами и добром со всеми окружающими.

Прекрасным будет июль и для Водолеев. Для них Таро подготовили карту Умеренность.

По словам таролога, дальнейший рост людей под этим знаком Зодиака будет зависеть от умения видеть и создавать длительные и перспективные отношения.

«Это касается как личной жизни, так и делового сотрудничества. «Аккуратность в действиях, аккуратность в словах и заточенность на результат» – девиз этого месяца. Все, что вы построите в июле будет иметь прекрасные плоды и изменит вашу жизнь до неузнаваемости», – уверена таролог.

Для Рыб колода Таро показало карту 9 дисков пентаклей.

«Рыбы у вас не месяц, а сказка. Прекрасные перспективы откроются именно для вас. Вас могут ждать новые проекты, знакомства с влиятельными авторитетными людьми, приобретение важных навыков, все это впоследствии может принести вам финансовые результаты», - расшифровала предсказание от Таро эксперт.

Таролог также посоветовала Рыбам избегать пассивности и лишних ожиданий, быть активными и действовать, ведь есть шанс на успех.

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