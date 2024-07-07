Колода карт Таро указала, кого ждет материальное благополучие, кому обещают успех в делах, а кто может надеяться, что любовные отношения выйдут на новый уровень.

Таро сделали предсказания для таких знаков Зодиака, как Рак, Лев и Дева.

Так, в июле 2024 года людей, рожденных под знаком Рак ждет успех.

«Карта Таро: Императрица. Раки, ваши июльская карта рекомендует вам активнее взяться за достижение своих целей. Отличное время для инвестирования в себя и свои ресурсы, в свои проекты. Только не спешите собирать плоды, будьте готовы подождать», - расшифровала предсказание Таро таролог, астролог и автор блога «Taratoria».

По ее словам, Императрица – это знак успешного периода в жизни, который либо уже наступил, либо вот-вот проявится. Эта карта Таро обещает материальный достаток, умиротворенное внутреннее состояние, успех в делах, творческий подъем.

"Вас ждет месяц плодородия и теплых встреч с близкими. Большое влияние на этот месяц повлияет на женский род, общение с женщинами», - рассказала таролог.

Для Львов карта Таро на июль – Влюбленные.

«Львы, перед вами предстанет в июле непростой выбор. Вы очень долго будете анализировать и сомневаться, в какую сторону двигаться. Не торопитесь, и не тяните себя с боку на бок. Если вы не можете принять решение, отложите его. Попытайтесь переместить фокус на другие дела», - посоветовала эксперт.

Карта советует Львам открыться навстречу чувствам, быть искренними. Также Львам может прийти приглашение на праздник или мероприятие, где у них будет возможность сиять.

Прогноз Таро на июль для Дев – «Суд».

"Девы, вам в июле необходим апгрейд и обновление. Время новых идей и новых действий, но прежде чем завоевывать мир, задайте себе важные вопросы. «Куда иду? Чего я хочу? Кто будет сопровождать меня на этом пути?", - советует автор блога, таролог и аастрологи

Этот месяц для Дев станет новой точкой отсчета. Может произойти смена обязанностей на работе, а также выход любовных отношений на новый уровень.

Также июль станет отличным временем для обучения.

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