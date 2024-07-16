Это астрономическое событие в июле будет влиять на людей и масштабные события, которые, к сожалению, являются не принесут радости, ведь речь идет о конфликтах и ​​агрессии.

В июле происходит соединение Марса с Ураном в Тельце, действие аспекта – с 13 по 17 июля.

«Закладывается новый двухлетний цикл. Телец – это земля, стабильность, деньги, территории. Марс – это огонь и планета военных конфликтов, вместе с Ураном – это аспект внезапных разрушений», – рассказала астрологиня и автор блога «Astromoonclub» .

По ее словам, именно такое соединение было в 1941 году.

«Это не означает, что события будут одинаковыми, это лишь о том, что они будут значительными. В этом году соединение состоится в 26 градусах. В 26 градусе Тельца есть интересная неподвижная звезда Алголь – «без головы». Звезда Алголь придает этому соединению масштабность, ведь ее природа описывается как отражение зла», - предупредила астрологиня.

По словам экспертки, Уран в соединении с Алголь будет до конца июля.

«Поэтому будьте максимально осторожны и внимательны!», - призвала эксперт.

По мнению астрологов, в июле будут события, к которым быть готовы невозможно.

«Марс – планета энергии, агрессии, Уран – неожиданности, резкие изменения, то, к чему нельзя подготовиться. Плюс звезда Алголь – неприятности, двойные игры, манипуляции, неприятный осадок. Итак, как видим, июль достаточно активен в военных действиях, обстрелах, жертвах, к сожалению, закулисных играх. Также резкие неожиданные изменения в планах, к которым невозможно подготовиться. Поломки электричества, перебои со светом, опасность с неба, на дорогах», - рассказала астролог и автор канала «Scorpio».

На уровне природы это соединение несет частые резкие изменения погоды, гром, молнии, осадки, провоцирующие наводнения, затопления, штормы.

"Плюс на ретроградности Нептуна стихия воды очень усиливается. Поэтому поездки на камерах, круизы на лайнерах, отдых у воды пока достаточно опасны", - говорит астролог.

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