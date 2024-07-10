Колода карт Таро назвала, хто зі знаків Зодіаку у липні отримає гарні новини, а кому не потрібно поспішати з вибором і все обміркувати.

Карти Таро зробили передбачення для таких знаків Зодіаку, як Овен, Телець і Близнюки.

На Овнів у липні 2024, згідно з передбаченням карт Таро, чекають компліменти і подарунки.

Їхня карта Таро на цей місяць – шістка чаш.

«Овни, на вашій вулиці свято. Готуйтеся приймати компліменти та подарунки. Ваш липень буде наповнений теплими, довгоочікуваними зустрічами та сміхом.Ставайте лідером, об’єднуйте та ведіть за собою людей. Все, щоб ви не бралися, буде виходити з легкістю і радістю», - розшифрувала карту таролог, астролог і авторка блогу «Taratoria».

Для знаку Зодіаку Телець липень стане місяцем міцності, стабільності та розміреності. Їхня карта з колоди Таро – Принцеса пентаклів.

«Не поспішайте приймати рішення та робити вибір. Оцініть ситуацію, прагматичний підхід вам у цьому допоможе. Переберіть усі варіанти, знайдіть найкращий, головне не займайте пасивну позицію», - радить тарологиня, додавши, що карта закликає Тельців зайнятися своєю кар’єрою, фінансами та налагодженням зв’язків із потрібними людьми.

Для цього у Тельців у липні 2024 є всі можливості.

«Також це про отримання приємних новини!», - зазначила експертка з Таро.

А от для Близнюків карта Таро на липень 2024 – Принцеса Мечів.

«Близнюки, липень чудовий час звернути увагу на навчання та отримання нових навичок. Все у вас виходитиме, і будь-яку мету, яку ви перед собою поставите, ви досягнете», - запевнила таролог.

Близнюкам також радять не порівнювати себе ні з ким і не шукати проблем там, де їх немає. Це може зупиняти в досягненнях. Тож необхідно більше діяти і меньше витрачати час на роздуми.

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