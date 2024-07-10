Колода карт Таро назвала, кто из знаков Зодиака в июле получит хорошие новости, а кому не нужно спешить с выбором и все обдумать.

Карты Таро сделали предсказания для таких знаков Зодиака, как Овен, Телец и Близнецы.

Овнов в июле 2024, согласно предсказанию карт Таро, ждут комплименты и подарки.

Их карта Таро на этот месяц – шестерка чаш.

«Овны, на вашей улице праздник. Готовьтесь принимать комплименты и подарки. Ваш июль будет наполнен теплыми, долгожданными встречами и смехом. Становитесь лидером, объединяйте и ведите за собой людей. Все, за чтобы вы не брались, будет получаться с легкостью и радостью», - расшифровала карту таролог, астролог и автор блога «Taratoria».

Для знака Зодиака Телец июль станет месяцем крепости, стабильности и размеренности. Их карта из колоды Таро – Принцесса пентаклей.

«Не торопитесь принимать решения и делать выбор. Оцените ситуацию, прагматичный подход вам в этом поможет. Переберите все варианты, найдите самое лучшее, главное не занимайте пассивную позицию», - советует таролог, добавив, что карта призывает Тельцов заняться своей карьерой, финансами и налаживанием связей с нужными людьми.

Для этого у Тельцов в июле 2024 года есть все возможности.

«Также это о получении приятных новостей!», - отметила эксперт по Таро.

А вот для Близнецов карта Таро на июль 2024 года – Принцесса Мечей.

«Близнецы, июль прекрасное время обратить внимание на обучение и получение новых навыков. Все у вас будет получаться, и любую цель, которую вы перед собой поставите, вы добьетесь», - заверила таролог.

Близнецам также рекомендуют не сравнивать себя ни с кем и не находить проблем там, где их нет. Это может останавливать в достижениях. Поэтому необходимо больше действовать и меньше тратить время на размышления.

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