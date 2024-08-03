Ліниві голубці люблять і дорослі, і діти, і ті, хто обожнює класичну страву, і ті, хто віддає перевагу простим стравам.

Адже сутність лінивих голубців залишається такою ж, як у приготуванні звичайних класичних голубців. Поєднується м’ясний фарш, білокачанна капуста і томатний сок або пюре. Але на відміну від звичайних голубців ліниві не потребують довгої підготовки капусти, адже овоч не потрібно відварювати і розбирати на листя. Крім того, начинку при приготуванні лінивих голубців не загортають у листя, а це також дуже економить час.

І що особливо важливе – ліниві голубці можна приготувати просто на сковороді. Таким рецептом і поділилася відомий кулінар та популярній фудблогер Сергій Крючков.

«Зберігайте і спробуйте: Ліниві голубці. Коли немає світла цей рецепт дууууже рятує: все в одній сковороді і досить швидко», - підкреслив Крючков, готуючи такі ліниві голубці.

Отже, інгредієнти потрібні наступні:
- капуста 600-800 грам
- морква 2 середніх ( ~300 грам )
- цибуля 2 середня ( ~ 300 грам )
- фарш 500-600 грам (свинина/яловичина 50/50 )
- сметана 20% 200 грам
- рис 150 грам
- окріп 400 мл.
- томатне пюре 200-250 грам
- сіль 1 чайна
- цукор 1 чайна

Капуста для лінивих голубців не повинна бути надто молодою, підкреслив кухар.

Ще одна порада від кулінара з приводу того, як смачно приготувати ліниві голубці - використати саме томатне пюре, а не томатну пасту, адже воно надає страві найсвіжішого томатного смаку!

Хід приготування лінивих голубців такий:

Капусту ріжемо спочатку на рисочки, а потім на квадратики. Тепер беремо дві морквини, натираємо н великій терці. Дві середні цибулі дрібно нарізаємо.

Тепер ставимо сковороду на вогонь, змащуємо олією. Наступний крок у приготуванні лінивих голубців на сковороді - викладаємо спочатку цибулю і підсмажуємо її 4-5 хвилин.

ліниві голубці на сковороді

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

Потім викладаємо на пательню моркву. Її підсмажуємо разом із цибулею хвилин п’ять-шість. Тепер беремо 500 г будь-якого фарршу і додаємо на пательню.

Коли фарш обсмажиться, додаємо у майбутні ліниві голубці капусту і на десять хвилин залишаємо під кришкою.

Наступний етап – додаємо у страву цукор, сіль і 150 гр. рису – перемішуємо.

Тепер готуємо підливу для лінивих голубців – беремо томатне пюре, додаємо 200 мл сметани і туди ж 400 мл окропу. Перемішуємо соус і тепер заливаємо ліниві голубці.

ліниві голубці на сковороді

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

ліниві голубці на сковороді

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

Цей соус не лише надасть лінивим голубцям незрівнянного смаку, а й зробить їх соковитими і ніжними.

Знову накриваємо страву кришкою і залишаємо на маленькому вогні. Через 25 хвилин ліниві голубці будуть готові!

У коментарях до рецепту шанувальник кухаря зазначають, що це найкращі ліниві голубці:

«Це так смачно, просто не можливо зупинитись»,

«Приготувала! І це просто бомба. Головне просто, смачно. Дякуємо всією сімʼєю»,

«Круто, дякую за рецепт!».

ліниві голубці на сковороді

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

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