Ліниві голубці – це дуже простий і смачний варіант класичної страви, який при цьому не вимагає особливих кулінарних навиків, багато часу, зусиль і навіть духовці.

Ліниві голубці люблять і дорослі, і діти, і ті, хто обожнює класичну страву, і ті, хто віддає перевагу простим стравам.

Адже сутність лінивих голубців залишається такою ж, як у приготуванні звичайних класичних голубців. Поєднується м’ясний фарш, білокачанна капуста і томатний сок або пюре. Але на відміну від звичайних голубців ліниві не потребують довгої підготовки капусти, адже овоч не потрібно відварювати і розбирати на листя. Крім того, начинку при приготуванні лінивих голубців не загортають у листя, а це також дуже економить час.

І що особливо важливе – ліниві голубці можна приготувати просто на сковороді. Таким рецептом і поділилася відомий кулінар та популярній фудблогер Сергій Крючков.

«Зберігайте і спробуйте: Ліниві голубці. Коли немає світла цей рецепт дууууже рятує: все в одній сковороді і досить швидко», - підкреслив Крючков, готуючи такі ліниві голубці.

Отже, інгредієнти потрібні наступні:

- капуста 600-800 грам

- морква 2 середніх ( ~300 грам )

- цибуля 2 середня ( ~ 300 грам )

- фарш 500-600 грам (свинина/яловичина 50/50 )

- сметана 20% 200 грам

- рис 150 грам

- окріп 400 мл.

- томатне пюре 200-250 грам

- сіль 1 чайна

- цукор 1 чайна

Капуста для лінивих голубців не повинна бути надто молодою, підкреслив кухар.

Ще одна порада від кулінара з приводу того, як смачно приготувати ліниві голубці - використати саме томатне пюре, а не томатну пасту, адже воно надає страві найсвіжішого томатного смаку!

Хід приготування лінивих голубців такий:

Капусту ріжемо спочатку на рисочки, а потім на квадратики. Тепер беремо дві морквини, натираємо н великій терці. Дві середні цибулі дрібно нарізаємо.

Тепер ставимо сковороду на вогонь, змащуємо олією. Наступний крок у приготуванні лінивих голубців на сковороді - викладаємо спочатку цибулю і підсмажуємо її 4-5 хвилин.

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

Потім викладаємо на пательню моркву. Її підсмажуємо разом із цибулею хвилин п’ять-шість. Тепер беремо 500 г будь-якого фарршу і додаємо на пательню.

Коли фарш обсмажиться, додаємо у майбутні ліниві голубці капусту і на десять хвилин залишаємо під кришкою.

Наступний етап – додаємо у страву цукор, сіль і 150 гр. рису – перемішуємо.

Тепер готуємо підливу для лінивих голубців – беремо томатне пюре, додаємо 200 мл сметани і туди ж 400 мл окропу. Перемішуємо соус і тепер заливаємо ліниві голубці.

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

Цей соус не лише надасть лінивим голубцям незрівнянного смаку, а й зробить їх соковитими і ніжними.

Знову накриваємо страву кришкою і залишаємо на маленькому вогні. Через 25 хвилин ліниві голубці будуть готові!

У коментарях до рецепту шанувальник кухаря зазначають, що це найкращі ліниві голубці:

«Це так смачно, просто не можливо зупинитись»,

«Приготувала! І це просто бомба. Головне просто, смачно. Дякуємо всією сімʼєю»,

«Круто, дякую за рецепт!».

Як смачно приготувати ліниві голубці на сковороді.

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