Ленивые голубцы – это очень простой и вкусный вариант классического блюда, который при этом не требует особых кулинарных навыков, много времени, усилий и даже духовки.

Ленивые голубцы любят и взрослые, и дети, и те, кто обожает классическое блюдо, и те, кто предпочитает простые блюда.

Ведь сущность ленивых голубцов остается такой же, как в приготовлении обычных классических голубцов. Соединяется мясной фарш, белокочанная капуста и томатный сок или пюре. Но в отличие от обычных голубцов ленивые не нуждаются в долгой подготовке капусты, ведь овощ не нужно отваривать и разбирать на листья. Кроме того, начинку при приготовлении ленивых голубцов не заворачивают в листья, а это тоже очень экономит время.

И что особенно важно – ленивые голубцы можно приготовить прямо на сковороде. Таким рецептом и поделилась известный кулинар и популярный фудблогер Сергей Крючков.

«сохраняйте и попробуйте: Ленивые голубцы. Когда нет света этот рецепт очень спасает: все в одной сковороде и довольно быстро», - подчеркнул Крючков, готовя такие ленивые голубцы.

Итак, ингредиенты нужны следующие:

- капуста 600-800 грамм

- морковь 2 средних (~300 грамм)

- лук 2 средний (~300 грамм)

- фарш 500-600 грамм (свинина/говядина 50/50)

- сметана 20% 200 грамм

- рис 150 грамм

- кипяток 400 мл.

- томатное пюре 200-250 грамм

- соль 1 чайная

- сахар 1 чайная

Капуста для ленивых голубцов не должна быть слишком молодой, подчеркнул повар.

Еще один совет от кулинара по поводу того, как вкусно приготовить ленивые голубцы – использовать именно томатное пюре, а не томатную пасту, ведь оно придает блюду свежайший томатный вкус!

Ход приготовления ленивых голубцов такой:

Капусту режем сначала на полосочки, а затем на квадратики. Теперь берем две морковки, натираем на большой терке. Два средних лука мелко нарезаем.

Теперь ставим сковороду на огонь, смазываем маслом. Следующий шаг в приготовлении ленивых голубцов на сковороде – выкладываем сначала лук и поджариваем его 4-5 минут.

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

Затем выкладываем на сковороду морковь. Ее поджариваем вместе с луком минут пять-шесть. Теперь берём 500 г любого фаррша и добавляем на сковороду.

Когда фарш обжарится, добавляем в будущие ленивые голубцы капусту и на десять минут оставляем под крышкой.

Следующий этап – добавляем в блюдо сахар, соль и 150 гр. риса – перемешиваем.

Теперь готовим подливку для ленивых голубцов – берем томатное пюре, добавляем 200 мл сметаны и туда же 400 мл кипятка. Перемешиваем соус и теперь заливаем ленивые голубцы.

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

Этот соус не только придаст ленивым голубцам несравненный вкус, но и сделает блюдо сочным и нежным.

Снова накрываем блюдо крышкой и оставляем на маленьком огне. Через 25 минут ленивые голубцы будут готовы!

В комментариях к рецепту поклонник повара отмечают, что это лучшие ленивые голубцы:

«Это так вкусно, просто невозможно остановиться»,

«Приготовила! И это просто бомба. Главное просто, вкусно. Спасибо всей семье»,

«Круто, спасибо за рецепт!».

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

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