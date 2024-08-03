Ленивые голубцы любят и взрослые, и дети, и те, кто обожает классическое блюдо, и те, кто предпочитает простые блюда.

Ведь сущность ленивых голубцов остается такой же, как в приготовлении обычных классических голубцов. Соединяется мясной фарш, белокочанная капуста и томатный сок или пюре. Но в отличие от обычных голубцов ленивые не нуждаются в долгой подготовке капусты, ведь овощ не нужно отваривать и разбирать на листья. Кроме того, начинку при приготовлении ленивых голубцов не заворачивают в листья, а это тоже очень экономит время.

И что особенно важно – ленивые голубцы можно приготовить прямо на сковороде. Таким рецептом и поделилась известный кулинар и популярный фудблогер Сергей Крючков.

«сохраняйте и попробуйте: Ленивые голубцы. Когда нет света этот рецепт очень спасает: все в одной сковороде и довольно быстро», - подчеркнул Крючков, готовя такие ленивые голубцы.

Итак, ингредиенты нужны следующие:
- капуста 600-800 грамм
- морковь 2 средних (~300 грамм)
- лук 2 средний (~300 грамм)
- фарш 500-600 грамм (свинина/говядина 50/50)
- сметана 20% 200 грамм
- рис 150 грамм
- кипяток 400 мл.
- томатное пюре 200-250 грамм
- соль 1 чайная
- сахар 1 чайная

Капуста для ленивых голубцов не должна быть слишком молодой, подчеркнул повар.

Еще один совет от кулинара по поводу того, как вкусно приготовить ленивые голубцы – использовать именно томатное пюре, а не томатную пасту, ведь оно придает блюду свежайший томатный вкус!

Ход приготовления ленивых голубцов такой:

Капусту режем сначала на полосочки, а затем на квадратики. Теперь берем две морковки, натираем на большой терке. Два средних лука мелко нарезаем.

Теперь ставим сковороду на огонь, смазываем маслом. Следующий шаг в приготовлении ленивых голубцов на сковороде – выкладываем сначала лук и поджариваем его 4-5 минут.

ленивые голубцы на сковороде

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

Затем выкладываем на сковороду морковь. Ее поджариваем вместе с луком минут пять-шесть. Теперь берём 500 г любого фаррша и добавляем на сковороду.

Когда фарш обжарится, добавляем в будущие ленивые голубцы капусту и на десять минут оставляем под крышкой.

Следующий этап – добавляем в блюдо сахар, соль и 150 гр. риса – перемешиваем.

Теперь готовим подливку для ленивых голубцов – берем томатное пюре, добавляем 200 мл сметаны и туда же 400 мл кипятка. Перемешиваем соус и теперь заливаем ленивые голубцы.

ленивые голубцы на сковороде

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

ленивые голубцы на сковороде

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

Этот соус не только придаст ленивым голубцам несравненный вкус, но и сделает блюдо сочным и нежным.

Снова накрываем блюдо крышкой и оставляем на маленьком огне. Через 25 минут ленивые голубцы будут готовы!

В комментариях к рецепту поклонник повара отмечают, что это лучшие ленивые голубцы:

«Это так вкусно, просто невозможно остановиться»,

«Приготовила! И это просто бомба. Главное просто, вкусно. Спасибо всей семье»,

«Круто, спасибо за рецепт!».

ленивые голубцы на сковороде

Как вкусно приготовить ленивые голубцы на сковороде.

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