У цих знаків зодіаку шлях до себе більш довгий, ніж в інших.

Наступні знаки зодіаку саме такі: чутливі душі, які почуваються негідними кохання через свою вроджену зодіакальну індивідуальність.

Знаки зодіаку, які почуваються негідними кохання:

1. Рак

Коли хтось народжується зі знаком зодіаку Рак, вони зазвичай дуже орієнтовані на будинок і люблять. Вони мають м'які та чутливі серця, і вони люблять оточувати себе людьми, яких вони знають і люблять.

Але це також причина, через яку Раки іноді можуть відчувати, що вони не варті кохання.

Ракам, як і ще одному знаку цього списку, важко пристосуватися до суворості земного плану. Тим більше, якщо суворість присутня у їхній сім'ї у вигляді дисциплінуючого батька чи безжальної тітки чи братів та сестер, які їх ненавидять.

Вони приймають все це близько до серця і починають вірити, що з ними щось не так, через що до них ставляться несправедливо чи байдуже.

Крім того, Раки часто опиняються в ролі вихователя у своїй сім'ї чи романтичних відносинах і невдовзі розуміють, що не отримують тієї ж енергії виховання у відповідь. Особливо якщо вони належать до традиційного будинку, де ніхто не цінує все, що вони роблять, а натомість кажуть їм, що це їхня робота — бути вихователем і що вони не повинні просити подяки.

2. Водолій

Водолія часто називають ізгоєм зодіаку. Але не тому, що люди хочуть вигнати Водолія. Більшу частину часу люди люблять легку, невимушену, неупереджену енергію Водолія. Плюс, Водолій дуже добре вміє дружити з людьми з усіх верств суспільства.

Енергія вигнання - це результат того, що Водолій таємно почувається негідним кохання глибоко всередині. Вони відчувають, що ніхто не розуміє їх чи їх бачення, і вони запитують, чи не вважають люди їх божевільними.

Головна проблема в тому, що Водолії іноді випереджають свій час. І вони недостатньо терплячі з тими, хто ще не наздогнав мінливі часи, до яких їм так легко пристосуватися.

Іноді, однак, є частина Водолія, яка любить почуватися ізгоєм. Це підживлює їхні амбіції та потреба довести, що ненависники неправі.

3. Риби

Риби - найекстрасенсорніший і емпатичніший знак зодіаку з усіх. І це створює унікальний досвід для риб на цьому земному плані, який інші просто не розуміють.

Вони всі відчувають гостро і іноді випадають із реальності, бо це стає надто. Крім того, світ не завжди добре місце в цілому. Тому коли Риби стикаються з суворою реальністю світу, вони починають все це засвоювати.

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