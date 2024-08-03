У этих знаков зодиака путь к принятию себя более долгий, чем у других.

Следующие знаки зодиака именно такие: чувствительные души, которые чувствуют себя недостойными любви из-за своей врожденной зодиакальной индивидуальности.

Знаки зодиака, которые чувствуют себя недостойными любви:

1. Рак

Когда кто-то рождается со знаком зодиака Рак , они, как правило, очень ориентированы на дом и любят. У них мягкие и чувствительные сердца, и они любят окружать себя людьми, которых они знают и любят.

Но это также причина, по которой Раки иногда могут чувствовать, что они недостойны любви.

Ракам, как и еще одному знаку в этом списке, трудно приспособиться к суровости земного плана. Тем более, если суровость присутствует в их семье в виде дисциплинирующего родителя или безжалостной тети или братьев и сестер, которые их ненавидят.

Они принимают все это близко к сердцу и начинают верить, что с ними что-то не так, из-за чего к ним относятся несправедливо или бесчувственно.

Кроме того, Раки часто оказываются в роли воспитателя в своей семье или романтических отношениях и вскоре понимают, что не получают той же энергии воспитания в ответ. Особенно, если они принадлежат к традиционному дому, где никто не ценит все, что они делают, а вместо этого говорят им, что это их работа — быть воспитателем и что они не должны просить благодарности.

2. Водолей

Водолея часто называют изгоем зодиака . Но не потому, что люди хотят изгнать Водолея. Большую часть времени люди любят легкую , непринужденную, непредвзятую энергию Водолея . Плюс, Водолей очень хорошо умеет дружить с людьми из всех слоев общества.

Энергия изгнания — это результат того, что Водолей тайно чувствует себя недостойным любви глубоко внутри. Они чувствуют, что никто не понимает их или их видение, и они задаются вопросом, не считают ли люди их сумасшедшими.

Главная проблема в том, что Водолеи иногда опережают свое время. И они недостаточно терпеливы с теми, кто еще не догнал меняющиеся времена, к которым им так легко приспособиться.

Иногда, однако, есть часть Водолея, которая любит чувствовать себя изгоем. Это подпитывает их амбиции и потребность доказать, что ненавистники неправы.

3. Рыбы

Рыбы — самый экстрасенсорный и эмпатичный знак зодиака из всех. И это создает уникальный опыт для Рыб на этом земном плане, который другие просто не понимают.

Они все чувствуют остро и иногда выпадают из реальности, потому что это становится слишком. Кроме того, мир не всегда доброе место в целом. Поэтому, когда Рыбы сталкиваются с суровой реальностью мира, они начинают все это усваивать.

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