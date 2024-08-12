Цього разу зірка "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова розповіла у соціальній мережі, як вразити простим, але смачним стравам. Зараз сезон молодої картоплі, він пропонує безліч способів її приготування, і один із найсмачніших варіантів — смажена картопля з хрусткою скоринкою.

Інгредієнти:

Молода картопля (дрібна) - 1 кг

Спеції для картоплі – 1 ст. л. (можна використовувати суміш спецій для картоплі чи свої улюблені)

Сіль - 1 ч. л.

Часник - 2-3 зубчики

Оливкова олія (рафінована) - 300 мл

Приготування:

Налийте оливкову олію в сковороду та поставте на середній вогонь. Використовуйте рафіновану оливкову олію, оскільки вона не має вираженого запаху і не горить за високої температури, ділиться "Мастер Шеф" Литвинова.

Ретельно промийте картоплю під холодною водою, щоб видалити бруд. Після цього обсушіть його рушником. Молоду картоплю можна готувати зі шкіркою - це додасть скоринку та смак.

"Мастер Шеф" Литвинова розповідає, коли олія досить розігріється, додайте картоплю до сковороди. Обсмажуйте картоплю на максимальному вогні 5-10 хвилин, періодично помішуючи, щоб вона підрум'янилася рівномірно з усіх боків.

Як тільки картопля стане золотистою та хрусткою, зніміть сковороду з вогню. До гарячої олії додайте подрібнений або давлений часник. Зачекайте, поки олія перестане шипіти, порадила "Мастер Шеф" Литвинова.

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