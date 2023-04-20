Досвідчений кулінар та суддя "МастерШеф" Тетяна Литвинова поділилася своїм секретом смачної та вдалої домашньої шаурми на своєму YouTube-каналі. Її рецепт включає не лише м'ясо, а й овочі, а також соус, який надає страві оригінального смаку.

Інгредієнти:

лаваш – 1 шт.

філе індички – 300 г

баклажан - 1 шт.

болгарський перець – 1 шт.

печериці – 4 шт.

олія – 2 ст. л.

зміна - 1 год. л.

Соус:

йогурт 10% – 2 ст. л.

часник – 1 зуб.

кінза - 20 гр

кетчуп – 2 ст. л.

сіль - 1/2 ч. л.

перець – 1/3 ч. л.

табаско – за смаком

Для приготування шаурми за цим рецептом вам знадобляться такі інгредієнти: лаваш, філе індички, баклажан, болгарський перець, печериці, олія та спеції для маринаду. Для соусу потрібно взяти йогурт, часник, кінзу, кетчуп, сіль, перець та табаско.

Спочатку потрібно замаринувати м'ясо зі спеціями та залишити на 30-50 хвилин. Потім помити всі овочі та нарізати баклажан слайсами, а перець великими шматками. Овочі посолити, поперчити, збризкати маслом і викласти на гриль. На грилі треба просмажити і м'ясо з грибами.

Для соусу потрібно помити кінзу, подрібнити її і змішати з йогуртом, кетчупом та подрібненим часником. Додати сіль, перець та тютюну, все добре перемішати.

Лаваш потрібно розстелити та зрізати грубі краї. На нього викласти овочі, м'ясо, соус, знову овочі та соус. Потім акуратно згорнути лаваш та відправити на гриль на кілька хвилин. Після цього можна зняти і розрізати шаурму, яка буде дуже соковитою, смачною та ароматною.

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