Опытный кулинар и судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась своим секретом вкусной и удачной домашней шаурмы на своем YouTube-канале. Ее рецепт включает не только мясо, но и овощи, а также соус, который придает блюду оригинальный вкус.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

филе индюшки – 300 г

баклажан – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

шампиньоны – 4 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Соус:

йогурт 10% – 2 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

кинза – 20 г

кетчуп – 2 ст. л.

соль – 1/2 ч. л.

перец – 1/3 ч. л.

табаско – по вкусу

Для приготовления шаурмы по этому рецепту вам понадобятся следующие ингредиенты: лаваш, филе индюшки, баклажан, болгарский перец, шампиньоны, растительное масло и специи для маринада. Для соуса нужно взять йогурт, чеснок, кинзу, кетчуп, соль, перец и табаско.

Сначала нужно замариновать мясо со специями и оставить на 30-50 минут. Затем помыть все овощи и нарезать баклажан слайсами, а перец крупными кусками. Овощи посолить, поперчить, сбрызнуть маслом и выложить на гриль. На гриле же нужно прожарить и мясо с грибами.

Для соуса нужно помыть кинзу, измельчить ее и смешать с йогуртом, кетчупом и измельченным чесноком. Добавить соль, перец и табаско, все хорошо перемешать.

Лаваш нужно расстелить и срезать грубые края. На него выложить овощи, мясо, соус, снова овощи и соус. Затем аккуратно свернуть лаваш и отправить на гриль на несколько минут. После этого можно снять и разрезать шаурму, которая будет очень сочной, вкусной и ароматной.

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