На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, как впечатлить простым, но вкусным блюдл. Сейчас сезон молодой картошки, он предлагает множество способов ее приготовления, и один из самых вкусных вариантов — жареная картошка с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Молодой картофель (мелкий) — 1 кг

Специи для картошки — 1 ст. л. (можно использовать смесь специй для картофеля или свои любимые)

Соль — 1 ч. л.

Чеснок — 2-3 зубчика

Оливковое масло (рафинированное) — 300 мл

Приготовление:

Налейте оливковое масло в сковороду и поставьте на средний огонь. Используйте рафинированное оливковое масло, так как оно не имеет выраженного запаха и не горит при высокой температуре, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Тщательно промойте картофель под холодной водой, чтобы удалить грязь. После этого обсушите его полотенцем. Молодой картофель можно готовить с кожурой — это добавит хрусткость и вкус.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, когда масло достаточно разогреется, добавьте картофель в сковороду. Обжаривайте картошку на максимальном огне 5-10 минут, периодически помешивая, чтобы она подрумянилась равномерно со всех сторон.

Как только картошка станет золотистой и хрустящей, снимите сковороду с огня. В горячее масло добавьте измельченный или давленый чеснок. Подождите, пока масло перестанет шипеть, посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

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