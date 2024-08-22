Поливати лохину, щоб вона не пожовкла від спеки, потрібно вміти.

Щоб лохина добре росла і давала рясний урожай, важливо знати, як правильно поливати лохину, щоб не пожовкла від спеки. Догляд за цією рослиною включає регулярний полив, що є ключем до здорового росту і високої врожайності.

Агроном поділився найбільш ефективними методами поливу лохини, щоб не пожовкла від спеки і підтримати її родючість. Вода є життєво важливою для лохини, адже її коренева система розташована близько до поверхні ґрунту, до 30 см. Недостатній полив може призвести до засихання коренів, а надмірний — до їх загнивання і розвитку грибкових захворювань. Тому так важливо знайти оптимальний баланс.

Щоб поливати лохину правильно, потрібно враховувати, що рослина потребує регулярного зрошення, особливо під час активного росту, цвітіння та плодоношення. Загалом, її слід поливати 2-3 рази на тиждень, в залежності від погодних умов і типу ґрунту. У спекотні періоди частоту поливу можна збільшити, щоб не допустити жовтіння від спеки.

Для одного куща в середньому потрібно витрачати 10-20 літрів води за один раз. Поливати лохину найкраще рано вранці або пізно ввечері, коли випаровування води зменшене. Це допоможе зменшити ризик жовтіння від спеки.

Оскільки лохина віддає перевагу слабокислим ґрунтам, важливо використовувати воду з нейтральним або слабокислим рівнем pH (близько 4,5-5,5). Якщо у вас вода занадто лужна, можна підкислити її лимонною кислотою або оцтом (1-2 чайні ложки на 10 літрів води).

Оптимальним є крапельний полив, який забезпечує рівномірне і поступове зволоження ґрунту. Можна також використовувати ручний полив з лійки, уникаючи попадання води на листя та ягоди, щоб не спровокувати розвиток грибкових хвороб.

Поливати лохину потрібно по-різному в різні пори року. Навесні регулярно поливайте, підтримуючи вологість ґрунту. Літом, під час цвітіння та плодоношення, потреба у воді зростає, і потрібно особливо стежити за поливом, щоб не допустити жовтіння від спеки. Восени, після збору врожаю, полив слід поступово скорочувати, щоб підготувати рослину до зимового спокою. Взимку полив лохини не потрібен, оскільки вона перебуває в стані спокою.

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