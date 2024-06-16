Господар повідомив, що перець сам по собі приймається дуже погано після пересадки.

Як розповів він у youtube-каналі "Все своє", щоб перець гарно прийнявся, коли ви його висажуєте, в кожну лунку варто додати кальцієву селітру для того, щоб краще розвивався корінь.

Також вона потрабна для того, щоб швидше розвивалась коренева система і вона брала в себе якомога більше поживних речовин і швидше розвивався перець.

Але це ще не все. Коли перець приймається і починає нарощувати свою листову і стеблову масу, коли йде верхня грона китиця з цвітом, то деякі пасинки не виростуть. Тому крона з цвітом буде задержуватись у своєму рості.

Тому їх варто обірвати, щоб ці молоді пасинки не затримували зростання перцю.

У такому випадку рослина буде розвиватися та рости, а всі поживні речовини підуть у перець.

Проста процедура, але вона потрібна для того, щоб дійсно перець у вас виріс рано, а урожайність була добра і щоб він встиг достигнути.

Нагадаємо, гострий перець чері можна садити як пастки по периметру рослин болгарського перцю, щоб відвернути шкідників від основного врожаю.

Цибулю та часник також можна посадити біля перцю у відкритий ґрунт.

Кріп. Незважаючи на всю цю активність комах, кріп досить продуктивний, щоб забезпечити листя як вам, так і гусеницям.

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