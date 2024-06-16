Хозяин сообщил, что перец сам по себе принимается очень плохо после пересадки.

Как рассказал он в youtube-канале "Все свое", чтобы перец хорошо принялся, когда вы его высаживаете, в каждую лунку следует добавить кальциевую селитру для того, чтобы лучше развивался корень.

Также она нужна для того, чтобы быстрее развивалась корневая система и брала у себя как можно больше питательных веществ и быстрее развивался перец.

Но это еще не всё. Когда перец принимается и начинает наращивать свою листовую и стеблевую массу, когда идет верхняя кисть с цветками, то некоторые пасынки не вырастут. Поэтому крона с цветом будет задерживаться в своем росте.

Поэтому их следует оборвать, чтобы эти молодые пасынки не задерживали рост перца.

В таком случае растение будет развиваться и расти, а все питательные вещества уйдут в перец.

Простая процедура, но она нужна для того, чтобы действительно перец у вас вырос рано, а урожайность была хорошая и чтобы он успел созреть.

Напомним, острый перец черри можно сажать в виде ловушек по периметру растений болгарского перца, чтобы отвлечь вредителей от основного урожая.

Лук и чеснок можно посадить возле перца в открытый грунт.

Укроп. Несмотря на всю эту активность насекомых, укроп достаточно производителен, чтобы обеспечить листья как вам, так и гусеницам.

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