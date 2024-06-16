У багатьох українців почалася чергова хвиля розповсюдження попелиці на дачі.

Про це повідомили на youtube-каналі "Наша дача".

Мурахи активно розносять попелицю по ділянці та зажають рослини.

Ці дві комахи тісно пов'язані між собою, тому якщо побачили, що мурахи бігають по рослинці - шукайте десь поруч попелицю, мурахи її захищають, вони харчуються пасакою, яку виділяє у процесі своєї життєдіяльності саме попелиця, тому вони за неї так доглядають.

Першу обробку варто проводити наприкінці травня, наприклад, препаратом "Ампліго" - це препарат від багатьох шкідників, від цілого комплексу, в тому числі і від попелиці.

Єдина засторога - у нього досить тривалий термін очікування: на томатах 20 діб, від обробки до збирання врожаю, на яблуні 30 діб від обробки до збирання врожаю.

Є інструкція яку треба ретельно перечитати перед використанням.

4 мл препарати на 5 літрів води - це ефективна норма. До речі це досить новий препарат виготовлений по мікрокапсульній технології за рахунок цього він добре тримається на листях і досить ефективно працює. Розводити його треба в окремій посуді.

І наостанок, якщо побачили шкідників попелиці наприкінці літа на будь-яких своїх рослинах проведіть обробку по їх зменшенню. Чим більше ми зараз зменшимо, тим менше їх піде на зимівлю і відповідно тим менше їх перезимує і менше вони будуть нам дошкуляти і заважати вирощувати рослини.

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