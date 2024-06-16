У многих украинцев началась очередная волна распространения тли на даче.

Об этом сообщили на youtube-канале "Наша дача".

Муравьи активно разносят тлю по участку и зажают растения.

Эти два насекомых тесно связаны между собой, поэтому если увидели, что муравьи бегают по растению - ищите где-то рядом тлю, муравьи ее защищают, они питаются пасакой, выделяемой в процессе своей жизнедеятельности именно тлей, поэтому они за нее так ухаживают.

Первую обработку следует проводить в конце мая, например, препаратом "Амплиго" – это препарат от многих вредителей, от целого комплекса, в том числе и от тли.

Единственная предосторожность – у него достаточно длительный срок ожидания: на томатах 20 суток, от обработки до уборки урожая, на яблоне 30 суток от обработки до уборки урожая.

Есть инструкция, которую нужно тщательно перечитать перед использованием.

4 мл препарата на 5 литров воды – это эффективная норма. Кстати это достаточно новый препарат, изготовленный по микрокапсульной технологии, за счет этого он хорошо держится на листьях и достаточно эффективно работает. Разводить его нужно в отдельной посуде.

И напоследок, если увидели вредителей тли в конце лета на любых своих растениях, проведите обработку по их уменьшению. Чем больше мы сейчас убавим, тем меньше их уйдет на зимовку и соответственно тем меньше их перезимует и меньше они будут нам донимать и мешать выращивать растения.

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