Вирощування помідорів вдома - це цікаве і корисне заняття, результатом якого стає маса свіжих, поживних томатів.

Один із способів гарантувати гарний урожай помідорів – вирощувати вдома підвіконні сорти.

Ці сорти помідорів не залежать від погоди, хоча вам знадобиться сонячне підвіконня – принаймні на кілька годин щодня.

Як виростити вдома помідори?

Для успішного вирощування помідорів вдома вам знадобиться багатий, родючий грунт або великі горщики з безторф'яним компостом для рослин горщиків, а також гарне сонячне, захищене місце.

Регулярно поливайте та щотижня підживлюйте добривом з високим вмістом калію, як тільки рослини почнуть цвісти.

Посійте насіння помідорів вдома в піддон або невеликий горщик з вологим компостом без торфу, зверху посипте тонким шаром вермікуліту, потім полийте. Поставте помідори на тепле, світле підвіконня з прозорим пластиком (наприклад, харчовою плівкою) зверху, щоб насіння не висихало.

Коли насіння помідорів вдома проросте, зніміть кришку і дайте їм прорости протягом декількох днів, але не дозволяйте комосту висихати.

Пересадіть розсаду, коли вона досягне висоти близько 2-3 см, у модулі або 5-сантиметрові горщики, заповнені вологим багатоцільовим компостом, глибоко саджаючи, щоб сприяти кращому вкоріненню.

Полийте помідорів вдома , потім поверніть на підвіконня для росту, поливаючи при необхідності.

Коли коріння заповнило горщик достатньо, щоб утримувати компост на місці, пересадіть їх у трохи більший горщик, щоб вони росли там, доки не будуть готові до посадки. Підтримуйте стебла, прив'язуючи їх до палички м'якою мотузкою.

Джерело: gardenersworld .

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