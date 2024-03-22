Период с конца февраля по март включительно - это лучшее время для ухода за садовыми деревьями. Садоводы рекомендуют успеть сделать обрезку до момента, пока не сформируются почки.

Опытные садоводы знают, что фруктовые деревья не нужно обрезать каждый год, эта процедура проводится каждые 4—6 лет. Единственное, нужно избавляться постоянно от сухих веток и март – самое идеальное время для обрезки деревьев.

Кстати, формированием деревьев можна занятся и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – фруктовые деревья лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

Кстати, обрезку фруктовых деревьев нужно проводить только в сухие, ясные, безветренные дни, чтобы места срезов быстрее подсохли и не стали "воротами" для инфекций.

К тому же удаление ветвей нужно производить до начала сокодвижения, т.е до набухания почек. После появления листьев и молодых побегов можно срезать лишь подмерзшие ветви.

Обрезка яблони

Впервые яблоню обрезают после посадки. Урезание штамба выполняется до 90 сантиметров. Если есть боковые побеги, то их врезают, как правило, на четверть всей длины.

Весенняя обрезка яблони начинается с удаления сухих и поврежденных побегов. Далее – срезают однолетние ветви. Обрезка проводится под углом 45° над почкой – верхний край среза находится на 1,5 см выше глазка, нижний – на одном уровне с глазком.

Обрезка груши

Правильная обрезка груши предполагает укорачивание ветвей и кроны. Режут слишком вытянутые длинные вертикальные ветки. Убирают часть верхушки – так называемые "лидеры". Режут вертикально растущие вдоль ствола ветви – так называемые "волчки".

Обрезка вишни

Крону вишни обрезать не рекомендуется, лучше прореживать. Раскидистую крону можно сформировать укорачиванием сильных ветвей на почку, которая растет наружу. Поскольку цветение вишни происходит на молодых ветвях, то годичные приросты (длиной более полуметра) подлежат лишь укорачиванию на треть. Сильная обрезка прошлогодних побегов может привести к их усыханию и снижению урожайности дерева.

Обрезка сливы

После высадки ствол обрезайте до 75 сантиметров, чтобы хорошо сформировалось дерево. Ветки у сливы можно удалять лишь тогда, когда дереву будет 4 года.

При формировании кроны сливы вырезают волчковые побеги, побеги, растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветви, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. Обрезкой сливы злоупотреблять нельзя, так как это задерживает начало плодоношения.

Обрезка персика

Весной персик нужно обрезать для формирования правильной молодой кроны. Самое подходящее время для этого - апрель, середина весны.

Важно помнить, что дерево персика не должно быть выше 3,5 м. Если оно выше, нужно подрезать верхушку. По мере роста персика периодически нужно подрезать ветви, чтобы его высота к пяти годам не превышала 2 м.

Обрезка абрикоса

Центральную ветку нужно обрезать до 75 сантиметров, а мелкую поросль сбоку убавить на кольцо. Через год пару скелетных веток нужно обрезать до 20 сантиметров, а центральную ветку сделать меньше, чтобы она возвышалась над боковыми ветвями на 15 сантиметров.

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