Выращивание помидоров дома — это увлекательное и полезное занятие, результатом которого становится масса свежих, питательных томатов.

Один из способов гарантировать хороший урожай помидоров — выращивать подоконные сорта дома.

Эти сорта помидоров не зависят от погоды, хотя вам понадобится солнечный подоконник — по крайней мере, на несколько часов каждый день.

Как вырастить дома помидоры?

Для успешного выращивания помидоров дома вам понадобится богатая, плодородная почва или большие горшки с безторфяным компостом для горшечных растений, а также хорошее солнечное, защищенное место.

Регулярно поливайте и еженедельно подкармливайте удобрением с высоким содержанием калия, как только растения начнут цвести.

Посейте семена помидоров дома в поддон или небольшой горшок с влажным компостом без торфа , сверху посыпьте тонким слоем вермикулита , затем полейте. Поставьте помидоры на теплый, светлый подоконник с прозрачным пластиком (например, пищевой пленкой) сверху, чтобы семена не высыхали.

Когда семена помидоров дома прорастут, снимите крышку и дайте им прорасти в течение нескольких дней, но не позволяйте компосту высыхать.

Пересадите рассаду , когда она достигнет высоты около 2-3 см, в модули или 5-сантиметровые горшки, заполненные влажным многоцелевым компостом, сажая глубоко, чтобы способствовать лучшему укоренению.

Полейте помидоров дома , затем верните на подоконник для роста, поливая по мере необходимости.

Когда корни заполнили горшок достаточно, чтобы удерживать компост на месте, пересадите их в немного больший горшок, чтобы они росли там, пока не будут готовы к посадке. Поддерживайте стебли, привязывая их к палочке мягкой веревкой.

Источник: gardenersworld.

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