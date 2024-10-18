Загальний збиток галузі оцінюється в 11 мільярдів доларів, а ще майже 8 мільярдів потрібно для модернізації та відновлення інфраструктури.

Через постійне недофінансування та зростання вартості електроенергії, комунальні підприємства не можуть забезпечувати свої послуги - тому мільйони українців можуть залишитися без води та опалення.

Про це йдеться у сюжеті ICTV в "Єдиних новинах".

Головною проблемою водоканалів є нестача фінансів. За інформацією комунальних служб, вони покривають лише 67% своїх витрат. Тарифи залишаються на довоєнному рівні, хоча вартість матеріалів для очищення води різко зросла. Наприклад, Тернопільський водоканал у 2023 році недоотримав близько 70 мільйонів гривень, і ситуація у 2024 році може погіршитися.

Додатково, обстріли руйнують інфраструктуру: понад 1000 км водопровідних мереж зазнали пошкоджень, а майже 600 об’єктів водоканалів також постраждали. Окрім фінансових труднощів, існує ще й проблема нестачі кваліфікованих кадрів. Середня зарплата в галузі становить лише близько 12 400 гривень, що робить професію непривабливою для молодих спеціалістів.

Комунальні підприємства закликають до підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для покращення ситуації. Однак минулі спроби підвищити ціни на послуги викликали серйозне невдоволення серед населення. Щоб уникнути соціальних конфліктів, комунальники пропонують розширити програму субсидій для тих, хто не зможе оплатити нові тарифи.

Важливо розуміти, що водопостачання — це не лише доступ до питної води. Надійна робота водоканалів також забезпечує опалення, пожежогасіння та каналізацію. За даними ЮНІСЕФ, лише 12% водоканалів здатні функціонувати під час тривалих відключень електроенергії.

Загальний збиток галузі оцінюється в 11 мільярдів доларів, а ще майже 8 мільярдів потрібно для модернізації та відновлення інфраструктури. Експерти підкреслюють, що без реформування тарифів та належного фінансування ситуація буде продовжувати погіршуватися.

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