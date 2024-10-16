З 1 листопада 2024 року набудуть чинності нові тарифи на електричну енергію для деяких споживачів, відомі ціни й на газ.

Скоро листопад змінить жовтень, а це означає, що українців починає цікавити питання, скільки заплатитимемо за кіловат-годину та кубометр.

В Нафтогазі розкрили тарифи на газ, а у постанові КМУ №632 визначили тариф на електроенергію.

Тарифи на газ: в "Нафтогазі" пояснили, що тарифний план "Фіксований" на газ, який становить 7,96 грн/м³ з ПДВ, залишиться незмінним протягом року — з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року.

Кабінет Міністрів офіційно продовжив спеціальні обов'язки (ПСО) щодо постачання газу. Відповідно до рішення уряду, ціни на газ для споживачів не зміняться до завершення наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2025 року. Це стосується як побутових споживачів, так і виробників тепла, електрики та операторів газорозподільних систем.

Вартість газу від "Нафтогазу" варіюється залежно від категорії споживачів: вона коливається від 7,42 грн до 16,50 грн за кубометр. Для населення ж газ залишиться за тарифом 7,96 грн за куб.

Тарифи на електроенергію: з листопада тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн за кВт·год. Однак для тих, хто використовує електроенергію для опалення (за наявності затвердженого проєкту електричного опалення), тариф за перші 2 тис. кВт·год на місяць знижено до 2,64 грн за кВт·год.

Цю інформацію містить постанова КМУ №632. Загальний тариф на електроенергію становитиме 4,32 грн за кВт·год, але для споживачів із електричним опаленням (за наявності затвердженого проєкту, а не просто електричних обігрівачів) передбачена знижена ставка.

Більшість українців платитимуть 4,32 грн за кВт·год до 30 квітня 2025 року. Цей тариф, що запроваджено з 1 червня, покриває лише собівартість виробництва електроенергії державними компаніями "Енергоатом" і "Укргідроенерго", а також витрати на передачу, розподіл електроенергії і постачання споживачам.

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