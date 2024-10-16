С 1 ноября 2024 г. вступят в силу новые тарифы на электрическую энергию для некоторых потребителей, известны цены и на газ.

Скоро ноябрь сменит октябрь, а это значит, что украинцев начинает интересовать вопрос, сколько будем заплатить за киловатт-час и кубометр.

В Нефтегазе раскрыли тарифы на газ, а в постановлении КМУ №632 определили тариф на электроэнергию.

Тарифы на газ : в "Нафтогазе" объяснили, что тарифный план "Фиксированный" на газ, который составляет 7,96 грн/м³ по НДС, останется неизменным в течение года - с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года.

Кабинет Министров официально продлил специальные обязанности (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства цены на газ для потребителей не изменятся до завершения следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года. Это касается как бытовых потребителей, так и производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

Стоимость газа от "Нафтогаза" варьируется в зависимости от категории потребителей: она колеблется от 7,42 до 16,50 грн за кубометр. Для населения газ останется по тарифу 7,96 грн за куб.

Тарифы на электроэнергию: с ноября тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за кВтч. Однако для тех, кто использует электроэнергию для отопления (при наличии утвержденного проекта электрического отопления), тариф за первые 2 тыс. кВтч в месяц снижен до 2,64 грн за кВтч.

Эта информация содержит постановление КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за кВтч, но для потребителей с электрическим отоплением (при наличии утвержденного проекта, а не просто электрических обогревателей) предусмотрена пониженная ставка.

Большинство украинцев будут платить 4,32 грн за кВтч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, введенный с 1 июня, покрывает только себестоимость производства электроэнергии государственными компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", а также затраты на передачу, распределение электроэнергии и снабжение потребителей.

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