Общий ущерб отрасли оценивается в 11 миллиардов долларов, а еще около 8 миллиардов нужно для модернизации и восстановления инфраструктуры.

Из-за постоянного недофинансирования и роста стоимости электроэнергии коммунальные предприятия не могут обеспечивать свои услуги - поэтому миллионы украинцев могут остаться без воды и отопления.

Об этом говорится в сюжете ICTV в "Единых новостях".

Главной проблемой водоканалов является нехватка финансов. По информации коммунальных служб, они покрывают всего 67% своих расходов. Тарифы остаются на довоенном уровне, хотя цена материалов для очистки воды резко возросла. К примеру, Тернопольский водоканал в 2023 году недополучил около 70 миллионов гривен, и ситуация в 2024 году может ухудшиться.

Дополнительно, обстрелы разрушают инфраструктуру: более 1000 км водопроводных сетей получили повреждения, а почти 600 объектов водоканалов также пострадали. Кроме финансовых затруднений, существует еще и проблема нехватки квалифицированных кадров. Средняя зарплата в отрасли составляет около 12 400 гривен, что делает профессию непривлекательной для молодых специалистов.

Коммунальные предприятия призывают к повышению тарифов на экономически обоснованный уровень для улучшения ситуации. Однако прошлые попытки повысить цены на услуги вызвали серьезное недовольство у населения. Чтобы избежать социальных конфликтов, коммунальщики предлагают расширить программу субсидий для тех, кто не сможет оплатить новые тарифы.

Важно понимать, что водоснабжение – это не только доступ к питьевой воде. Надежная работа водоканалов также обеспечивает отопление, пожаротушение и канализацию. По данным ЮНИСЕФ, только 12% водоканалов способны функционировать при длительных отключениях электроэнергии.

Общий ущерб отрасли оценивается в 11 миллиардов долларов, а еще почти 8 миллиардов нужно для модернизации и восстановления инфраструктуры. Эксперты подчеркивают, что без реформирования тарифов и должного финансирования ситуация будет продолжать ухудшаться.

Последние новости в Украине:

В Украине вернули газовые проверки: суммы в платежках могут пересчитать, известны случаи.

Сценариев отключения света несколько, но украинцев уже призывают готовиться: обязательно нужно сделать несколько шагов.

Сверхсложная зима: в Раде допустили длительное выключение света зимой и назвали причины.